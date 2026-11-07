Vermisste Lisa Tạ: Mordkommission durchsucht Berlin-Marzahn nach 13-Jähriger

Die 13-jährige Lisa Tạ ist seit dem 3. November 2026 in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Mordkommission sucht mit 140 Beamten und Hubschraubern nach der Schülerin.

Die Polizei in Berlin hat die Suche nach der 13-jährigen Lisa Tạ, die seit dem 3. November 2026 vermisst wird, massiv intensiviert. Rund 140 Beamte sind derzeit im Einsatz, um die Schülerin aus dem Berliner Stadtteil Marzahn zu finden. Der Suchradius wurde erweitert, und auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem betroffenen Gebiet, um von oben nach Hinweisen zu suchen.

Ermittlungen der Mordkommission und Suche

Die fünfte Mordkommission der Berliner Polizei hat den Fall übernommen und führt die Ermittlungen nun persönlich. Die Ermittler gehen davon aus, dass Lisa ihren Schulweg am Dienstagmorgen nicht freiwillig verlassen hat. Dies ist der entscheidende Ansatzpunkt für die aktuelle Fahndung, da ein freiwiliger Weggang als unwahrscheinlich gilt. Bereits am Freitag hatten mehr als 100 Beamte, Spürhunde und ein Hubschrauber das Wohngebiet abgesucht, jedoch ohne Ergebnis bis 18 Uhr. Am Samstagmorgen wurde die Suche wieder aufgenommen.

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Die Maßnahmen sind jetzt deutlich umfangreicher als bei den ersten Durchsuchungen. Neben der erweiterten Suche am Boden sind Hundeführer und Fahnder der Mordkommission aktiv. Zudem werden gezielt Flugblätter an die Bevölkerung verteilt, um die Öffentlichkeit einzubeziehen. Anwohner werden systematisch befragt, um potenzielle Augenzeugenberichte zu sammeln. Die Kombination aus technischer Überwachung, menschlicher Suche und öffentlichem Appell soll die Chancen auf eine schnelle Wiederfindung erhöhen.

Zeitstrahl des Verschwindens am 3. November

Lisa Tạ verließ am Dienstag, dem 3. November, um 7.17 Uhr die Wohnung ihrer Familie an der Golliner Straße. Eine Kamera im Flur der Wohnung zeichnete sie dabei auf, wie sie mit ihrem Schulrucksack zur Tür ging. Ihr festes Ziel war die Bushaltestelle am Barnimplatz, die rund 400 Meter von ihrer Wohnung entfernt liegt. Von dort aus plante sie, mit dem Bus zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort angekommen ist sie jedoch nie.

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Die letzten bekannten digitalen Fußabdrücke der Jugendlichen stammen aus der Zeit kurz nach ihrem Verlassen der Wohnung. Lisa chattete mit einer Freundin, bevor der Kontakt abbrach. Ihre Schwester Linda Tạ (17) gab an, dass der Chat drei Minuten nach dem Verlassen der Wohnung beendet wurde. Der abrupte Abbruch der Kommunikation ist für die Familie ein zentrales Alarmsignal. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram sind bereits Videos der Überwachungskamera aus der Wohnung der Eltern verbreitet worden, um auf den Fall aufmerksam zu machen.

Details zur Vermissten und Familie

Die Familie macht sich riesige Sorgen um das Wohlergehen von Lisa. Linda Tạ betonte gegenüber Berichten, dass ihre Schwester nicht wegrennen würde und nicht so handle, wie es einen freien Willen zum Verschwinden nahelegen würde. Diese Einschätzung der Familie steht im Kontrast zur Ernsthaftigkeit der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei klärt jedoch, dass die Beteiligung einer Mordkommission nicht automatisch bedeutet, dass von einem Todesausgang ausgegangen wird, sondern dass die Schwere der Aktenlage dies erfordert.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um genaue Beschreibungen, um die Suche zu erleichtern. Lisa Tạ ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank gebaut. Sie hat lange, dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Steppjacke mit Kapuze, die sie über den Kopf gezogen hatte. An der Kleidung waren zudem blaue Jeans mit Schlag und weiß-beige Schuhe der Marke DC im Modell "Court Graffik" zu erkennen. Auf ihrem Rücken trug sie einen schwarzen Rucksack ohne Aufdruck.

Aktuelle Fahndungsaufrufe und Kontakt

Die Mordkommission stellt der Öffentlichkeit mehrere dringende Fragen, um die Spur von Lisa Tạ wieder aufzunehmen. Die Polizei fragt explizit: Wer hat Lisa Tạ am Dienstag, dem 3. November, nach 7.15 Uhr gesehen? Wer kennt die Jugendliche näher oder hatte seit diesem Zeitpunkt Kontakt zu ihr? Außerdem wird erfragt, wer wissen könnte, wo sie sich aktuell aufhält.

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Jeder Hinweis kann dabei helfen, den Verbleib der 13-Jährigen aufzuklären. Die Kombination aus den technischen Daten der letzten Minute, den Aussagen der Familie und den Augenzeugenberichten der Umgebung soll die Lücke schließen. Die Polizei setzt darauf, dass Bürger, die sich in der Golliner Straße oder am Barnimplatz aufhielten, ihre Erinnerungen mit den Zeitstempeln abgleichen. Die Suche läuft weiterhin auf Hochtouren, und die Behörden hoffen auf tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung, um die sichere Rückkehr von Lisa Tạ zu gewährleisten.