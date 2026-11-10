Vermisste Seniorin in Düsseldorf nach sechs Tagen im Pflegeheim gefunden

Eine 83-jährige Seniorin wurde nach mehr als sechs Tagen Suche in ihrer Pflegeeinrichtung in Düsseldorf entdeckt. Die Polizei warnt davor, voreilige Schlüsse aus dem Fall zu ziehen.

Die Polizei in Düsseldorf hat eine seit mehr als sechs Tagen vermisste 83-jährige Seniorin in ihrer eigenen Pflegeeinrichtung gefunden. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau am Dienstag im Zimmer einer anderen Bewohnerin der Pflegeeinrichtung St. Elisabeth. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass die Seniorin ihr Heim in Düsseldorf verlassen hatte, und die Fahndung wurde deshalb weit ausgedehnt.

Die Suche hatte sich über mehr als sechs Tage erstreckt. Die Ermittler setzten Spürhunde ein und weiteten die Fahndung bis in das rund 30 Kilometer entfernte Essen aus. Dass die Frau im Pflegeheim war, wurde erst spät bekannt, nachdem die Suche bereits ein großes Gebiet abgedeckt hatte.

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Suche führte bis zum Rather S-Bahnhof

Die Suche mit Mantrailern führte die Ermittler bis zum Rather S-Bahnhof in Düsseldorf. Einer der Spürhunde verfolgte eine Spur bis zu dem Gleis, von dem Züge in Richtung Essen fahren. Daraufhin wurde die Fahndung bis ins Ruhrgebiet ausgeweitet.

Zusätzlich sichteten die Ermittler Aufnahmen von Überwachungskameras an der Haltestelle. Parallel veröffentlichten Angehörige Suchaufrufe in den sozialen Medien. Ob die 83-Jährige tatsächlich mit einer S-Bahn gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar.

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Die Seniorin wurde nach Angaben der Behörden als etwa 1,72 Meter groß und schlank beschrieben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie einen olivgrünen Pullover und weiße Socken getragen haben, jedoch weder Schuhe noch Jacke. Weil sie zeitlich und örtlich nicht orientiert sowie unsicher im Gang und schlecht zu Fuß gewesen sei, bestand große Sorge um ihre Gesundheit.

Angehörige reagieren mit Unverständnis

Die Angehörigen der Seniorin zeigen sich nach Angaben der Rheinischen Post fassungslos und wütend. Sie können offenbar nicht verstehen, wie die 83-Jährige möglicherweise fast eine Woche lang in ihrer Pflegeeinrichtung unentdeckt bleiben konnte.

Die Polizei warnt ihrerseits vor voreiligen Schlüssen. Nach derzeitigem Stand sei nicht geklärt, ob sich die 83-Jährige während der gesamten sechs Tage in dem fremden Zimmer oder überhaupt durchgehend in der Pflegeeinrichtung aufgehalten habe. Die Behörden betonen damit, dass der Ablauf der vergangenen Tage noch nicht abschließend rekonstruiert ist.

Untersuchung im Krankenhaus und offene Fragen

Die Seniorin wurde nach ihrer Entdeckung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde bekannt, dass sie wegen eines Flüssigkeitsmangels medizinisch untersucht werden musste. Die Polizei bezeichnete ihren Zustand am Fundort als 'wohlbehalten'.

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Das Gebäude der Pflegeeinrichtung wurde nach Angaben der Polizei durchsucht. Die Ermittler klären weiterhin, wo sich die Frau in den vergangenen sechs Tagen aufgehalten hat und auf welchem Weg sie möglicherweise das Pflegeheim verlassen hat. Weitere Angaben zum Ablauf sollen folgen, sobald die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen.