Vermisste Teenagerin Emma H. in Berlin Polizei sucht Hinweise zur Zugreise

Die 13-jährige Emma H. ist seit Montag in Berlin verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise, da das Mädchen mit dem Zug unterwegs war und nicht angekommen ist.

Die Polizei Berlin hat eine Fahndung nach der 13-jährigen Emma H. ausgelöst, die seit Montagmittag von der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Angehörige meldeten das Mädchen als vermisst, nachdem sie ihren vorgesehenen Heimweg nicht angetreten hatte. Die Behörden gehen davon aus, dass Emma sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Zug reise befand.

Zugfahrt endete ohne Ankunft des Mädchens

Laut Informationen der Polizeisprecherin war Emma H. mit dem Zug unterwegs, ist jedoch bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht am Zielort angekommen. Die Suche nach der Teenagerin wird mit allen verfügbaren Einsatzkräften durchgeführt. Die Behörde prüft aktuell, ob ein Mantrailer-Hund zur Suche eingesetzt werden kann, um die Ermittlungsarbeit effektiv zu unterstützen.

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Körperliche Merkmale und Kleidung zur Identifizierung

Die 13-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß, schlank gebaut und hat dunkelbraune, schulterlange Haare sowie braune Augen. Bei ihrer letzten Sichtung trug sie eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und Schuhe der Marke Vans in Tigeroptik. Zudem führt Emma H. einen Rucksack bei sich, der Hinweise auf ihre aktuellen Aufenthaltsorte liefern könnte.

Zuverlässiges Verhalten der Schülerin erhöht Alarmstufe

Polizeisprecher hoben hervor, dass Emma H. bisher immer zuverlässig war und noch nie verschollen war. Dieses Verhalten der Schülerin macht die Situation für die Ermittler und die Familie besonders besorgniserregend. Die Behörde geht nicht von einer spontanen Flucht aus, sondern sucht aktiv nach dem Aufenthaltsort des Mädchens, um es schnellstmöglich zu finden.

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Schwere Erinnerungen an ähnlichen Vorfall in der Hauptstadt

Die aktuelle Vermisstenmeldung weckt in der Bevölkerung und bei den Behörden schlechte memories. Erst vergangene Woche wurde in Berlin die ebenfalls 13-jährige Lisa auf dem Schulweg vermisst gemeldet. Fünf Tage später wurde ihre Leiche aufgefunden, mutmaßlich das Opfer eines nicht bekannten Täters, was die Angst in der Stadt vorübergehend massiv steigen ließ.

Appell an die Öffentlichkeit für wertvolle Hinweise

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach Emma H. Wer Hinweise zur Aufenthaltsort der Teenagerin hat, wird aufgefordert, sich unverzüglich an die Behörden zu wenden. Die Hoffnung ist groß, dass die 13-Jährige schnell und wohlbehalten wiedergefunden wird, um eine Wiederholung tragischer Vorfälle zu verhindern.