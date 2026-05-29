Vermisstenfahndung: Drei syrische Schwestern aus Oebisfelde verschwunden

Die Polizei sucht nach den drei minderjährigen syrischen Schwestern Sabah, Janat und Ghofran aus Oebisfelde. Die Mädchen werden seit Freitagmorgen vermisst, die Umstände sind unklar. Mit detaillierten Beschreibungen und einer öffentlichen Fahndung hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die drei syrischen Schwestern Sabah (13), Janat (10) und Ghofran (8) werden seit Freitagmorgen in Oebisfelde im Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um dringende Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen.

Trotz erster Suchmaßnahmen im Umfeld des Wohnortes konnten die Einsatzkräfte die Schwestern bislang nicht finden. Die Umstände ihres Verschwindens sind bisher unklar. Sabah, die älteste Schwester, ist etwa 1,60 Meter groß, sehr schlank, hat schwarze schulterlange Haare, braune Augen und ein Muttermal an der linken Wange. Zuletzt wurde sie in einem weißen Trainingsshirt des Handballvereins Oebisfelde, schwarzen Leggings sowie schwarzen oder weißen Sneakern gesehen.

Die zehnjährige Janat ist etwa 1,30 Meter groß und von normaler Statur, auffällig sind ihre buschigen Augenbrauen. Die achtjährige Ghofran ist etwa 1,25 Meter groß, schlank, hat sehr große Augen und zusammengewachsene Augenbrauen. Janat und Ghofran trugen zuletzt einen dunkellila Pyjama mit einem Stitch-Motiv und weiße Sneaker. Die Polizei bittet任何人, der die drei Mädchen seit dem frühen Morgen des Freitags gesehen hat oder Informationen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sich umgehend beim Polizeirevier Börde zu melden.

Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend für die Lösung des Falls sein. Die Sicherheit der Kinder hat oberste Priorität, und die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Verschwindens. Die Familie und Angehörigen befinden sich in großer Sorge und hoffen auf eine schnelle und gesunde Rückkehr der Schwestern





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