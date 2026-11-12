Vermisster 17-jähriger William Barkley nach sechs Tagen im australischen Busch gefunden

Die Familie des 17-jährigen William Barkley in Australien ist erleichtert: Nach sechs Tagen im Buschland wurde er lebend gefunden. Der Teenager übernachtete in der Kälte, ohne Wasser.

Der 17-jährige William Barkley wurde nach sechs Tagen im australischen Buschland lebend gefunden. Die dramatische Rettung ereignete sich am Donnerstagmorgen, als die Besatzung eines Polizeihubschrauber s den Teenager in der Region bei Cowwarr entdeckte. Die Familie hatte seit Freitag keine Nachrichten von William erhalten, der mit einem Freund zum Zelten im Gebiet von Walhalla East aufbrach. Dieser Ort liegt etwa 180 Kilometer östlich von Melbourne und gilt als abgelegenes Terrain mit potenziell gefährlichen Bedingungen für Wanderer ohne angemessene Ausrüstung.

Glückliche Wiedervereinigung am Einsatzleitpunkt

Elizabeth Barkley stand zufällig am Einsatzleitpunkt der Polizei in Cowwarr, als ihr Sohn dort auftauchte. William Barkley lächelte und grüßte mit den Worten "Hi Mama", während er seiner Mutter zuwinkte. Ein Video dokumentiert die emotionale Szene, in der Elizabeth Barkley glücklich auf einen Hubschrauber zuläuft und ihr vermisstes Kind fest in die Arme schließt. Sie berichtete später dem Sender ABC, dass sie ihn einfach nur angeschaut habe, glücklich und zugleich völlig fassungslos über das unerwartete Wiedersehen nach über einer Woche der Ungewissheit.

Also read Wer ein Samsung Galaxy S26, Plus oder Ultra besitzt, muss in wenigen Tagen aktiv werden

Gefährliche Bedingungen und Rettungseinsätze

Die Suche war für die Einsatzkräfte ein Wettlauf gegen die Zeit, da die Temperaturen in der Region selbst im Frühling nachts fast bis zum Gefrierpunkt fallen. William hatte kaum Kleidung dabei, um sich gegen die bittere Kälte zu schützen, und ließ sein Handy sowie Essen und Wasser im provisorischen Lager zurück. Zuletzt war er in Shorts und Arbeitsstiefeln gesehen worden. Mehr als hundert Menschen beteiligten sich in den vergangenen Tagen an der Suche nach dem Teenager. Auch Polizeitaucher, die Hundestaffel und mehrere Hubschrauberbesatzungen waren im Einsatz, um das dichte Buschland systematisch abzusuchen und den Vermissten zu lokalisieren.

Rat der Rettungskräfte bewährt sich

Seine Mutter gab die Hoffnung nie auf, obwohl die ersten Tage keine Ergebnisse brachten. "Ich wusste in meinem Herzen, dass er noch lebt", sagte Elizabeth Barkley. William scheint die Tortur tatsächlich unerwartet gut überstanden zu haben. Er sei wohlauf und habe lediglich ein paar Kratzer davongetragen, berichtete die Mutter dem australischen Sender. Er sei einfach an einem Ort geblieben und habe gewartet, bis ihn jemand finde. Genau das raten Rettungskräfte Menschen, die sich in der Wildnis verirren: nicht weiter umherzulaufen, sondern an einem Ort zu bleiben, um die Chancen auf eine schnelle Rettung zu maximieren.

Advertisement

Traurige Gegenbeispiele aus der Vergangenheit

In Australien war die Erleichterung über Williams Rückkehr besonders groß, da ein anderer Fall ein tragisches Ende nahm. Im August beschäftigte das Schicksal der 18-jährigen Lily Hooper ganz Australien. Sie brach frühmorgens zu einer Wanderung im Nattai-Nationalpark in den Southern Highlands südwestlich von Sydney auf. Tagsüber hielt sie Kontakt zu ihrer Familie, kehrte aber bis 22 Uhr nicht zurück. Ihre Angehörigen alarmierten die Polizei, die noch in derselben Nacht ihren Hyundai am Beginn eines anspruchsvollen Wanderwegs fand. Drohnen, Hubschrauber und hunderte Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände, doch Lily Hooper wurde tot aufgefunden, nachdem ein Missverständnis bei der Mitteilung ihrer Rettung entstanden war.

Historie von Überlebenden im Buschland

William Barkley ist nicht der erste Vermisste, der nach Tagen im australischen Busch lebend wieder auftaucht. Im Juli 2025 wurde die deutsche Rucksacktouristin Carolina Wilga nach zwölf Tagen im abgelegenen Buschland Westaustraliens gefunden. Die damals 26-Jährige hatte ihr fahruntüchtiges Auto im Karroun Hill Nature Reserve verlassen und litt zwar unter einem erheblichen Trauma, überlebte aber. Auch der Medizinstudent Hadi Nazari kam mit dem Leben davon, als er im Januar 2025 nach 13 Tagen im Kosciuszko-Nationalpark entdeckt wurde. Diese Fälle unterstreichen die Risiken des australischen Unternehmels und die Bedeutung von Überlebensstrategien.

Reaktion der Familie und zukünftige Maßnahmen

Vor den Reportern konnte Elizabeth Barkley am Donnerstag dann auch schon wieder scherzen. Halb lachend, halb weinend sagte sie, dass William das Haus nie wieder verlassen werde und jetzt lebenslangen Hausarrest erhalten werde. Diese Reaktion zeigt die tiefe Erleichterung und den Wunsch nach Sicherheit in der Familie. William musste nun sechs Tage ausharren, wobei sein Entschluss, am selben Ort zu bleiben, laut Experten der entscheidende Faktor für sein Überleben war. Die örtlichen Behörden betonen weiterhin die Wichtigkeit von angemessener Ausrüstung und Kommunikation bei Wanderungen in abgelegenen Gebieten Australiens.