Nürnberg - Ein 96-Jähriger aus Nürnberg galt seit Mittwochnachmittag vermisst. Nun wurde der Mann tot im Hafenbereich aufgefunden, wie die Polizei berichtet.

- Ein 96-Jähriger aus Nürnberg galt seit Mittwochnachmittag vermisst. Nun wurde der Mann tot im Hafenbereich aufgefunden, wie die Polizei berichtet. Ein seit Mittwoch vermisster 96-Jähriger aus Nürnberg ist tot aufgefunden worden. Der Mann war mit seinem Auto unterwegs gewesen und ungewöhnlicherweise nicht nach Hause zurückgekehrt, wie es in einer ersten Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken hieß. Daraufhin hatte die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich für die Nürnberger Kriminalpolizei Hinweise darauf, dass sich der Vermisste zuletzt im Nürnberger Hafenbereich aufgehalten hatte.

Umgehend wurden Suchmaßnahmen auch im Wasser durchgeführt. Dabei konnte das Fahrzeug des Vermissten im Wasser festgestellt werden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, konnte der 96-Jährige darin am Montagnachmittag nur noch tot geborgen werden.

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Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor. Die Taucher der Polizei und die Berufsfeuerwehr bargen das Auto.