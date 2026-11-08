Vermisster Fall Lisa Tạ: Polizei vermutet Kapitalverbrechen in Berlin-Marzahn

Die Suche nach der 13-jährigen Lisa Tạ aus Berlin-Marzahn geht weiter. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Kapitalverbrechen aus. 100 Polizisten sind vor Ort.

Die intensiven Suchmaßnahmen nach der vermissten dreizehnjährigen Lisa Tạ in Berlin-Marzahn setzen sich auch am Sonntag mit unverminderter Dringlichkeit fort. Über einhundert Polizeikräfte sind derzeit großflächig im unmittelbaren Umfeld des Wohnorts des Mädchens im Einsatz, um jede mögliche Spur aufzunehmen. Michael Petzold, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Ermittlungen auf Hochtouren laufen und die Behörden von einem schweren Verbrechen ausgehen. Die Lage deutet laut den zuständigen Stellen auf ein Kapitalverbrechen hin, was die Schwere der Vorwürfe unterstreicht.

Ermittlungen deuten auf Kapitalverbrechen hin

Als Kapitalverbrechen werden nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen besonders schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte klassifiziert. Diese Einordnung durch die Staatsanwaltschaft zeigt, dass die Ermittler von einer schweren Straftat gegenüber der minderjährigen Lisa Tạ ausgehen. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin agiert im direkten Auftrag der Staatsanwaltschaft, um die Tathergänge und den aktuellen Aufenthaltsort des Mädchens aufzuklären. Die hohe Priorität der Ermittlungen resultiert aus der dringenden Sorge um das Wohlergehen des Opfers.

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Umfangreiche Suchaktionen in Marzahn-Hellersdorf

Die Dimension der polizeilichen Maßnahmen hat sich seit Beginn der Vermisstensuche deutlich escalierend entwickelt. Während am Samstag noch rund zweihundertzwanzig Polizeikräfte im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf nach der Jugendlichen suchten, konzentrieren sich die Kräfte am Sonntag strategisch. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen zahllose Flugblätter verteilt und Anwohner sorgfältig befragt, um potenzielle Zeugen zu finden. Am Samstagnachmittag kreiste ein Helikopter über dem Barnimplatz, um aus der Luft nach Hinweisen zu suchen. Auch Mantrailerhunde wurden bereits eingesetzt, um Geruchsspurensuche im Gelände durchzuführen.

Die geographischen Gegebenheiten in Marzahn-Hellersdorf erschweren die Fahndung erheblich. Polizeisprecher Florian Nath erläuterte am Samstagnachmittag vor Ort, dass das Wohngebiet extrem weiträumig ist. Es besteht aus einer unüberschaubaren Vielzahl von Mehrfamilienhäusern sowie ausgedehnten Grünflächen und Parks. Diese Struktur macht die bodengebundene Suche nach Spuren außerordentlich aufwendig und zeitintensiv. Nath betonte, dass die Maßnahmen so lange fortgesetzt würden, bis konkrete Spuren gefunden würden, die auf einen möglichen Aufenthaltsort von Lisa Tạ hinweisen.

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Detaillierter Ablauf des Vermisstensfalls

Der Fall begann bereits am vergangenen Dienstag, dem dritten November. Lisa Tá verließ laut Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr ihr Wohnhaus in der Golliner Straße. Ihr Plan war es, gegen 7.30 Uhr vom Barnimplatz mit einem Bus zur Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Am Freitag hatte die Polizei die Suche zunächst unterbrochen, nachdem eine erste Durchsuchung der unmittelbaren Umgebung ohne Ergebnis geblieben war. Bereits damals wurden Spürhunde und ein Hubschrauber über die Plattenbauten und Grünflächen eingesetzt.

Familiäre Angehörige der dreizehnjährigen Lisa Tá gehen davon aus, dass sie entführt worden sein könnte. Ihre ältere Schwester erklärte der B.Z., dass Lisa nicht einfach wegrennen würde, da dies nicht ihrem Charakter entspreche. Ein weiterer beunruhigender Umstand ist das Verhalten ihres Mobiltelefons. Der Zeitung zufolge schaltete sich das Handy von Lisa Tá nur drei Minuten nach dem Verlassen der Wohnung plötzlich ab. Diese Information wird als kritischer Hinweis in den Ermittlungen gewertet.

Behördliche Position und Kontaktinformationen

Am Samstagabend betonten die Behörden erneut, dass die bisherigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte dafür ergaben, dass Lisa Tá sich freiwillig ihrem sozialen und familiären Umfeld entziehen wollte. Diese Aussage dient der Entkräftung von Vermutungen über eine eigenmächtige Flucht der Minderjährigen. Michael Petzold wollte sich zum genauen Zeitpunkt des Abschaltens des Handys aus Schutzgründen für die laufenden Ermittlungen nicht äußern, um die Spuren nicht zu gefährden.

Hinweise nimmt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin offiziell entgegen. Die zentrale Anlaufstelle befindet sich in der Keithstraße 30 im Berliner Stadtteil Tiergarten. Bürger, die Informationen haben, können sich unter der Rufnummer 030 4664-911555 telefonisch melden oder eine E-Mail verfassen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft appellieren an die Öffentlichkeit, jede noch so kleine Information zu melden, die bei der Suche nach Lisa Tá helfen könnte.