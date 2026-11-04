Vermisster Norbert Thießen aus Berlin-Friedrichshain: Polizei sucht Senior

Die Polizei Berlin ermittelt nach dem verschwinden von Norbert Thießen. Der 74-jährige Senior ist seit Dienstag nicht mehr gesehen worden und befindet sich in einer psychischen Notsituation.

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch eine dringende Fahndung nach dem 74-jährigen Norbert Thießen aufgenommen. Der Senior wurde am Dienstag vermisst gemeldet, nachdem er sein Zuhause im Stadtteil Friedrichshain verlassen hatte und seither nicht mehr zurückgekehrt ist. Die Behörden stufen seine Situation als kritisch ein, da Thießen sich in einer krankheitsbedingten psychischen Notsituation befindet und über keine Ausweisdokumente verfügt.

Verbleib und Beschreibung des Vermissten

Die Ermittler der Polizeidirektion geben an, dass Thießen persönliche Gegenstände bei seinem Ausgehen zurückgelassen hat. Bis zum Zeitpunkt der Mitteilung war der Mann nicht zu Hause aufgetaucht. Die Beschreibung des Vermissten fällt als etwa 180 Zentimeter groß, schlank gebaut und mit kurzem weißem Haar auf. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um besondere Wachsamkeit hinsichtlich dieser körperlichen Merkmale.

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Bei dem letzten Sichtungsmoment trug Norbert Thießen eine cognacfarbene Steppjacke. Zusätzlich war er mit einem blau-weiß gestreiften Poloshirt, blauen Jeans und braunen Schuhen bekleidet. Zu den genauen Umständen, unter denen er die Wohnung verlassen hat, macht die Polizei in ihrer aktuellen Mitteilung keine weiteren Angaben. Die unklare Situation trägt dazu bei, dass die Fahndung intensiver wird.

Aktionsraum und Kontaktaufnahme

Der Suchradius erstreckt sich primär auf Berlin-Friedrichshain, wo der Senior am Tag zuvor den Tagesverlauf begonnen hat. Die Behörden gehen davon aus, dass sich Thießen möglicherweise nicht mehr im unmittelbaren Wohnumfeld aufhält, aufgrund seiner psychischen Verfassung jedoch auch nicht weit gereist sein könnte. Die Polizei bittet jeden, der Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, aktiv zu werden.

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Sachdienliche Angaben sind seit dem 3. November besonders relevant. Wer den Mann in diesem Zeitraum gesehen hat oder weitere Informationen besitzt, wird aufgefordert, sich zu melden. Die Kriminaldirektion 5 nimmt Hinweise unter der Rufnummer (030) 4664-571100 entgegen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail an die Adresse dir5k1DD@polizei.berlin.de möglich.

Erreichbarkeit und weitere Schritte

Neben der zentralen Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden. Die Behörden betonen die Dringlichkeit der Situation und bitten die Bürger um Mithilfe, um den vermissten Senior schnell und sicher wieder an die nächsten Angehörigen oder in ärztliche Betreuung überführen zu können. Die Fahndung bleibt bis zur Klärung des Verbleibs aufrecht.