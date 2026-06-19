Vermisster Säugling in Renningen: Polizei startet große Suchaktion nach Entführung

Ein drei Monate alter Junge wurde in Renningen aus einem Kinderwagen entführt. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot, darunter Hubschrauber und Spürhunde, nach dem Kind und dem Täter. Die Eltern haben Anzeige erstattet, und die Bürgermeisterin zeigt sich besorgt.

In der baden-württembergischen Stadt Renningen wird seit der Nacht zu Donnerstag ein drei Monate alter Säugling vermisst. Nach Polizei angaben wurde das Baby in der Nacht aus einem Kinderwagen entführt.

Ein Sprecher bestätigte, dass das Kind für kurze Zeit unbeaufsichtigt war, als eine unbekannte Person es aus dem Wagen nahm und mitnahm. Die Eltern erstatteten Anzeige, und seit 23.30 Uhr läuft eine massive Suchaktion mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Die Suche begann am Tatort und wird ringförmig ausgeweitet, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Kind bereits an einen anderen Ort gebracht wurde.

Auf einem Parkplatz in der Weil der Städter Straße wurde eine Sammelstelle eingerichtet, an der Polizei, DRK-Ortsvereine, THW und Feuerwehren koordinieren. Insgesamt 40 Spürhunde, darunter Leichensuchhunde, ein Hubschrauber und mehrere Drohnen sind im Einsatz. Die Polizei betont, dass es vor allem um Zeit gehe, da das Baby bei den aktuellen Temperaturen hilflos sein könnte. Auch die Renninger Bürgermeisterin Melanie Hettmer äußerte sich besorgt und sagte, das Rathaus stehe in engem Austausch mit den Behörden.

Renningen hat etwa 18.000 Einwohner und liegt rund 25 Kilometer westlich von Stuttgart





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