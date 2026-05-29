Vermisster zweijähriger Alex Nguyen: Polizei sucht mit Hochdruck

Der zweieinhalb Jahre alte Alex Nguyen wird seit Donnerstagnachmittag in Berlin vermisst. Ein Bekannter der Mutter holte ihn ab und brachte ihn nicht zurück. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe.

Der Fall des kleinen Alex Nguyen bewegt die Berlin er Bevölkerung. Der zweieinhalb Jahre alte Junge wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Ein Bekannter der Mutter holte Alex gegen 15 Uhr aus der Wohnung der Familie in der Wartenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen ab.

Seitdem fehlt von dem Kleinkind jede Spur. Die Polizei hat eine großangelegte Suchaktion gestartet und bittet die Öffentlichkeit dringend um Mithilfe. Alex Nguyen ist zweieinhalb Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein rotes T-Shirt mit einem gelben Stern - der Flagge von Vietnam.

Dazu hatte er schwarze Shorts mit weißen Streifen an der Seite und eine Basecap mit Spidermankopf. Die Polizei geht von einem möglichen Verbrechen aus, da der Bekannte der Mutter nicht erreichbar ist und auch nicht zurückgekehrt ist. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Identität des Mannes, der das Kind abholte. Zeugen beschreiben ihn als etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem Bart.

Er trug eine Jeansjacke und eine dunkle Hose. Die Polizei hat bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, aber noch keine heiße Spur. Die Suche erstreckt sich über ganz Berlin und Umgebung. Spezialeinheiten, Hubschrauber und Hunde sind im Einsatz.

Insbesondere in der Nähe von Gewässern und Waldgebieten wird intensiv gesucht. Die Polizei bittet alle Bürger, ihre Gärten, Keller und Garagen zu überprüfen. Jeder Hinweis, auch noch so klein, könnte entscheidend sein. Die Familie von Alex ist verzweifelt.

Die Mutter konnte seit dem Verschwinden nicht mehr schlafen und appelliert an den Entführer, ihren Sohn zurückzubringen. Sie beschreibt Alex als fröhlichen und neugierigen Jungen, der gerne mit Spielzeugautos spielt und Tiere mag. Die Nachbarschaft hat eine Menschenkette gebildet und Plakate aufgehängt. In den sozialen Medien wird der Fall weit verbreitet, viele bieten ihre Hilfe an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Sonderkommission eingerichtet. Sie überprüfen das Umfeld der Familie und versuchen, den Bekannten der Mutter zu identifizieren. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann mit dem Auto unterwegs war. Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagnachmittag in der Wartenberger Straße oder Umgebung ein verdächtiges Fahrzeug gesehen?

Auch andere Hinweise, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten, sind willkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Telefonnummer (030) 4664-371100 erreichbar. Bei dringenden Hinweisen wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf 110. Jede noch so kleine Information könnte helfen, Alex wohlbehalten zu finden





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