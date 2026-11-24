Die Nachlassplanung sollte nicht beim letzten Willen enden. Im Interview erklärt eine Erbrechtsanwältin, welche Vorkehrungen Erben helfen und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt.

Akten: Im Vorsorgeordner sollten wichtige Dokumente für die Erben griffbereit sein. Fachanwältin Julia Roglmeier empfiehlt in der Nachlassplanung die Benennung von Ersatzerben, um zu verhindern, dass entfernt verwandte Personen erben, falls keine Regelungen getroffen sind.

Ein Generationengespräch helfe, die Vermögenswerte wie Immobilien und kleinere Wertgegenstände frühzeitig unter den Erben aufzuteilen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Zu Lebzeiten sollte nach Rat Roglmeiers eine Generalvollmacht erteilt werden, die über den Tod hinaus gültig ist, da Erben sonst lange auf den Erbschein oder die Testamentseröffnung warten müssen. Ein Vorsorgeordner solle Kontoinformationen, Immobilienunterlagen, Versicherungsscheine, Verträge und bei minderjährigen Kindern eine Sorgerechtsverfügung enthalten und gut zugänglich aufbewahrt werden.

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„Alles verprasst, nix verschenkt – das ist das beste Testament“, so lautet eine Volksweisheit. Doch die Mandantinnen und Mandanten von Julia Roglmeier möchten meist das Gegenteil. In ihrer Kanzlei RPE erstellt die Fachanwältin für Erbrecht Testamente und begleitet Vermögensübertragungen zu Lebzeiten. Insbesondere bei komplexen Vermögens- oder Familienverhältnissen sind oftmals kreative Lösungen gefragt.

Wer es seinen Erben leicht machen will, kann aber noch mehr tun, als nur ein Testament zu verfassen. Im Interview gibt Roglmeier Tipps für Erblasser mit großem und kleinem Vermögen. Frau Roglmeier, wenn eine Person stirbt, ist das für die Angehörigen nicht nur emotional eine sehr herausfordernde Situation, es gibt auch sehr viel zu organisieren. Was können Erblasser tun, um es ihren Erben möglichst einfach zu machen?

Das Wichtigste ist und bleibt ein gutes Testament. Grundsätzlich ist das natürlich allen bekannt, aber sehr viele Menschen glauben, dass es sie nicht betrifft, zum Beispiel Ehepaare ohne Kinder. Wenn ein Partner stirbt und seine Eltern noch leben, bilden die Eltern und der länger lebende Ehegatte eine Erbengemeinschaft. Auch Elternteile mit nur einem Kind regeln häufig nichts.

Es wird aber nicht immer in der „richtigen“ Reihenfolge gestorben. Deshalb sollten sie Ersatzerben benennen, sonst erben womöglich entferntere Verwandte. Auch darauf, dass die Kinder sich gut verstehen, sollte man sich nicht verlassen. Foto: Ammy Berent, Studio"All Eyes On You"Julia Roglmeier ist Fachanwältin für Erbrecht und führt gemeinsam mit Guiseppe Pranzo die auf Erbrecht und Vermögensnachfolge spezialisierte Kanzlei RPE mit Standorten in München und Stuttgart.

Seit mehr als 20 Jahren betreut sie vermögende Privatpersonen und Unternehmer bei allen Fragen der Testamentsgestaltung, steueroptimierten lebzeitigen Vermögensweitergabe und Vorsorgeplanung. Neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin hat sie zahlreiche Veröffentlichungen für Notare, Anwälte und interessierte Laien verfasst und hält deutschlandweit regelmäßig Vorträge zu erbrechtlichen Themen. Ja, und es kommt nicht selten vor, dass Geschwister jahrzehntelang ein gutes Verhältnis haben, doch sobald die Eltern verstorben sind, beginnt der Streit. Deshalb rate ich immer zu einem Generationengespräch.

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Dabei darf jeder offen sagen, welchen Teil des Nachlasses er oder sie gerne hätte. Das ist besonders wichtig, wenn Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen im Spiel sind. Aber auch kleinere Vermögenswerte wie eine Uhr oder ein Gemälde kann man dabei konkret zuteilen. So gibt es später weniger Enttäuschungen und Streit.

Das beste Testament nützt aber nichts, wenn im Erbfall niemand auf Konten zugreifen kann. Das ist in der Praxis in der Tat häufig ein Problem. Im Idealfall sollte der Erblasser seinem künftigen Erben schon zu Lebzeiten eine Generalvollmacht erteilen, die über den Tod hinaus gültig ist. Ansonsten braucht der Erbe zur Legitimation einen Erbschein oder ein Testament, das vom Nachlassgericht eröffnet wurde.

Bis solche Dokumente vorliegen, kann es nach einem Todesfall mehrere Monate dauern. Grundsätzlich ist eine Vollmacht nicht an eine Form gebunden. Theoretisch kann man jemanden auch mündlich bevollmächtigen. Das bringt ihm aber nichts, denn er braucht anderen gegenüber einen Nachweis.

Also muss die Vollmacht mindestens schriftlich erteilt werden. Sobald jemand Immobilienvermögen oder Gesellschaftsvermögen hat, muss ein Notar die Vollmacht beurkunden oder wenigstens beglaubigen. Soll der Bevollmächtigte auch die Erlaubnis haben, einen Kredit aufzunehmen, muss die Vollmacht beurkundet werden. Eine Vollmacht, die sogar das Immobilienvermögen und Kreditverträge umfasst, mag vermutlich nicht jeder schon zu Lebzeiten erteilen.

Das ist ein häufiger Denkfehler. Die Leute nehmen die Immobilie aus der Vollmacht heraus, weil sie nicht daran denken, dass damit womöglich eine Langzeitpflege finanziert werden muss. Die Alternative ist aber nicht etwa, dass die Immobilie erhalten bleibt. Wenn man selbst geschäftsunfähig ist und keinen Bevollmächtigten hat, wird vom Gericht ein Betreuer bestellt.

Gibt es kein liquides Vermögen, wird auch der die Immobilie verkaufen. Eine Vollmacht sollte man aber nur jemandem geben, dem man zu hundert Prozent vertraut. Ansonsten steht man mit einem Betreuer, der gerichtlich kontrolliert wird, besser da. In Bezug auf Bankgeschäfte ist sicher auch eine Übersicht zu Konten und Depots sinnvoll.

Worauf kommt es dabei an? Das ist extrem wichtig, besonders wenn man vorab nicht für jedes Konto eine Bankvollmacht erstellt. Auch die Unterlagen rund um Immobilien sollten ordentlich verwahrt werden. Und wenn Kinder zu Lebzeiten schon etwas übertragen bekommen, schadet es nicht, sie mal zu einer Eigentümerversammlung mitzunehmen.

Ich rate ganz klar: Binden Sie Ihre Familie frühzeitig ein und behalten Sie Ihr Wissen nicht für sich! Wer sich nie in die Karten schauen lässt, handelt nicht clever. Nein. Ein Testament legt die Erben fest und verteilt das Vermögen.

Eine genaue Vermögensaufstellung ist nur eine Momentaufnahme. Zwischen der Niederschrift des Testaments und dem Tod vergehen ja meist viele Jahre. Solche Übersichten gehören in einen Vorsorgeordner. Neben Informationen zu Konten und Immobilien gehören da auch Versicherungsscheine hinein.

Außerdem eine Übersicht aller abgeschlossenen Verträge, schließlich enden zum Beispiel auch Abos nicht automatisch mit dem Tod. Wer minderjährige Kinder hat, sollte dort eine Sorgerechtsverfügung ablegen. Darin wird geregelt, wer sich um die Kinder kümmern soll, falls beide Eltern versterben oder längere Zeit ausfallen. Wo sollte man den Vorsorgeordner am besten deponieren?

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Man sollte ihn so verwahren, dass der Bevollmächtigte schnell Zugriff darauf hat, zum Beispiel im Schrank mit anderen Ordnern. Im Bankschließfach sollte man so etwas nur dann lagern, wenn man ganz sicher ist, dass der Bevollmächtigte es öffnen darf. Auch ein Tresor im Haus kann schwierig sein. Wenn man niemandem den Schlüssel oder den Code gibt, müssen die Erben womöglich Panzerknacker spielen.

Ein langjähriger Steuerberater kann hilfreich sein, ebenso ein Bankberater. Genau wie Anwälte brauchen sie aber einen Legitimationsnachweis, entweder einen Erbschein oder eine Generalvollmacht. Ansonsten erhalten Erben keine Auskunft. Je komplexer das Vermögen, desto wichtiger sind Listen mit wichtigen Kontakten.

Auch Wirtschaftsprüfer, Hausverwaltungen und Versicherungsmakler gehören dazu. Julia RoglmeierWie viel kann man einem Bevollmächtigten zumuten und ab wann sollte ein Testamentsvollstrecker benannt werden? Wenn man Sorge hat, dass die Kinder überfordert sind oder sich im Erbfall zerstreiten, kann es sinnvoll sein, einen externen Testamentsvollstrecker einzusetzen. Wichtig ist aber: Das muss der Erblasser im Testament regeln, das können später nicht die Erben entscheiden.

Alternativ kann auch einer der Erben die Aufgaben übernehmen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn eines der Kinder ein besonderes Händchen für Organisatorisches hat oder mehrere Kinder im Ausland leben. Sollten Erblasser besonders komplexe Vermögen schon zu Lebzeiten selbst vereinfachen? Ich habe einen Mandanten, der ist Mitte 60 und räumt jetzt auf.

Für den Fall, dass er vor seiner Frau und der Tochter stirbt, will er es den beiden so einfach wie möglich machen. Deshalb verkauft er gerade auch eine Ferienimmobilie im Ausland. Das ist vielleicht nicht für jeden etwas. Es kommt darauf an, woran man hängt und was man selbst noch braucht.

Manche Leute sind tatsächlich völlig gehemmt und glauben, dass sie versterben, sobald ihr Testament fertig ist. Man braucht schon einen gesunden Abstand zu sich selbst und ein großes Verantwortungsgefühl gegenüber seiner Familie und seinem Vermögen. In jedem Fall ist es besser, wenn man Zeit hat, sein Testament in Ruhe zu durchdenken, als wenn man womöglich durch eine schwere Krankheit zur Eile getrieben wird. Wie detailliert die Regelungen am Ende ausfallen, bleibt eine Typfrage.

Was macht jemand, der sehr viel regeln möchte? Manche regeln nicht nur die spätere Vermögensverteilung, sondern auch ihre Bestattung. Damit nimmt man seinen Angehörigen tatsächlich viel ab. Ansonsten müssen sie, noch komplett unter dem Eindruck, dass gerade ein naher Angehöriger gestorben ist, zum Bestatter und sich dort etwa mit der Frage beschäftigen, ob es der Premium-Sarg sein soll oder ob auch die Mittelklasse reicht.

Eine Bestattungsverfügung oder gleich ein Bestattungsvertrag sollte natürlich nicht mit ins Testament, sonst ist man längst unter der Erde, bis das jemand liest. Wenn Menschen 40 Jahre oder länger in einem Haus wohnen, sammelt sich sehr viel an. Da muss man weder Messie noch besonders unordentlich sein. Wenn einem der Verbleib einzelner Gegenstände wichtig ist, kann man sie im Rahmen eines Vermächtnisses jemandem zukommen lassen, der sie zu schätzen weiß.

Ein Kunstliebhaber könnte seine Sammlung einem Museum vermachen. Meist nehmen sich die Erben zunächst die Dinge, die sie insbesondere aus emotionalen Gründen selbst gerne haben möchten. Gibt es teure Möbel, wird häufig eine Auktion direkt im Haus organisiert. Was übrig bleibt, kann über eine professionelle Haushaltsauflösung verwertet werden.

Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass die Erben einmal den gesamten Hausrat selbst weiternutzen.