Vermögen von verstorbener Hayden Panettiere wurde enthüllt
Nach dem tragischen Tod von Hayden Panettiere wird nun bekannt, wie viel Vermögen die Schauspielerin ihrer Tochter Kaya hinterlässt.
vorliegen, hinterlässt die Schauspielerin ein Vermögen von insgesamt 6,23 Millionen US-Dollar. Das entspricht umgerechnet etwa 5,7 Millionen Euro. Den größten Anteil macht demnach persönlicher Besitz im Wert von rund 5,21 Millionen US-Dollar aus.
Dazu kommen Immobilien, deren Wert auf etwas mehr als eine Million US-Dollar geschätzt wird. Ein Testament soll die ""-Darstellerin nicht hinterlassen haben. Deshalb muss ein Gericht nun über die Verwaltung ihres Nachlasses entscheiden. Ihr ehemaliger Verlobter hat dafür die Steuer- und Finanzberaterin Melissa Moskal Bencivenga vorgeschlagen.
Als alleinige Erbin ist in den Unterlagen die gemeinsame Tochter des einstigen Paares aufgeführt: die elfjährige Kaya. Bis auf Weiteres soll deshalb eine erwachsene Person die Verwaltung übernehmen und das Vermögen rechtlich abgesichert werden. Wladimirsstarb am 16. August 2026 in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina.
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