Nach dem tragischen Tod von Hayden Panettiere wird nun bekannt, wie viel Vermögen die Schauspielerin ihrer Tochter Kaya hinterlässt.

vorliegen, hinterlässt die Schauspielerin ein Vermögen von insgesamt 6,23 Millionen US-Dollar. Das entspricht umgerechnet etwa 5,7 Millionen Euro. Den größten Anteil macht demnach persönlicher Besitz im Wert von rund 5,21 Millionen US-Dollar aus.

Dazu kommen Immobilien, deren Wert auf etwas mehr als eine Million US-Dollar geschätzt wird. Ein Testament soll die ""-Darstellerin nicht hinterlassen haben. Deshalb muss ein Gericht nun über die Verwaltung ihres Nachlasses entscheiden. Ihr ehemaliger Verlobter hat dafür die Steuer- und Finanzberaterin Melissa Moskal Bencivenga vorgeschlagen.

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Als alleinige Erbin ist in den Unterlagen die gemeinsame Tochter des einstigen Paares aufgeführt: die elfjährige Kaya. Bis auf Weiteres soll deshalb eine erwachsene Person die Verwaltung übernehmen und das Vermögen rechtlich abgesichert werden. Wladimirsstarb am 16. August 2026 in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina.