Zweimal kam der Dieb in der Nacht mit dem Rad. Zweimal filtmen ihn die Kameras. Wird der Täter mit den Aufnahmen entlarvt?

Zweimal kam der Dieb in der Nacht mit dem Rad und fuhr mit Taschen voller Fleisch und Kartoffeln wieder davon. Die Kameras haben alles gefilmt, trotzdem befürchtet Familie Te-Rhedebrügge, dass der Täter nicht gefasst wird.

Carola und ihr Mann Thomas Te-Rhedebrügge sind maximal sauer. Sie wurden bestohlen - und das auf ziemlich dreiste Art und Weise. Gemeinsam mit ihren vier Kindern betreibt das Ehepaar einen Hofladen mit angeschlossenem Selbstbedienungsbereich in Rhedebrügge. Dort kann man sich Fleisch, Kartoffeln oder Gemüse zu jeder Tages- und Nachtzeit kaufen und das Geld entsprechend einwerfen.

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Am Mittwoch, 18. November 2026, war in der Nacht ein vermummter Mann auf einem Fahrrad mit dicken Packtaschen vorgefahren und hatte im Abstand von 45 Minuten frisches Fleisch, aber auch abgepackte Vorspeisen mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Kleingeld ließ er auch noch mitgehen. Bildquelle: WDR / Ekkehard Wolff Der Schaden liegt bei circa 1.500 Euro.

Obwohl in der kleinen Hütte mit den Kühlboxen mehrere Kameras angebracht sind, hat der Mann den Laden, wie man auf den Aufzeichnungen gut sehen kann, in aller Ruhe regelrecht leergeräumt. Die Betreiber haben Bildschirmaufnahmen des Überwachungsvideos in ihrem Hofladen ausgelegt in der Hoffnung, dass Kunden den mutmaßlichen Täter wiedererkennen könnten. Auch die Polizei ermittelt in der Sache. Bislang allerdings ohne Erfolg.

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Dabei ist die Familie nicht unkreativ. Auf Facebook haben Sie ein Kurzvideo hochgeladen zum Song einer bekannten Punkrock-Band mit dem treffenden Titel:"Schlechte Laune". In dem Video sieht man einzelne Aufnahmen des Fleischdiebs, der allerdings aufgrund einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze nur schwer zu erkennen ist. Anzeigen verlaufen im Sande Andere Hofläden in der Region haben ähnliches zu berichten.

Martina Rickert aus Rhede-Büngern erklärt, dass es gar nicht immer"der Unbekannte" von auswärts sei, der sich nicht um die Zahlungsmoral schert. Sie haben auch von Fällen erfahren, bei denen Stammkunden nachgewiesener Maßen über Jahre Geld in die Kasse gelegt hatten, gleichzeitig aber auch die gleiche Summe oder mehr wieder heraus genommen hätten. Oft, so Martina Rickert, verliefen die angezeigten Diebstähle anschließend im Sande. Die Familie Te-Rhedebrügge ist zwar frustriert, will aber für die ehrlichen Kunden weitermachen.

In der Region gäbe es viele Leute, die lange arbeiten müssten und auf ihren Hofladen und die Selbstbedienung auf dem Land angewiesen seien. Große Hoffnung, dass man den gesuchten Täter noch findet, haben sie nicht.