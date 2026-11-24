Berichte ehemaliger Häftlinge und UN-Ermittler belegen sexuelle Gewalt in russischen Lagern. Die Vorwürfe reichen von Zwangsakt bis zu medizinischer Erpressung.

Neun ehemalige Gefangene und ukrainische Staatsanwälte haben schwere Vorwürfe gegen die Bewachung eines russischen Lagers erhoben. Die Betroffenen berichten, dass ukrainische Kriegsgefangene zu sexuellen Handlungen gezwungen wurden. Dazu zählten simulierte Akte, Masturbation und nacktes Tanzen vor den Aufsehern. Einige Häftlinge seien zudem mit Gegenständen vergewaltigt worden.

Detaillierte Berichte über Zwangsvergewaltigungen

Der ehemalige Gefangene Oleksiy Zharkenov, der bereits 2022 gefangen genommen wurde, schildert die Bedingungen direkt nach ihrer Ankunft. Die Gefangenen mussten sich nackt ausziehen und hörten den Spruch eines Wärters: "Ihr seid jetzt unsere ukrainischen Schlampen". Anschließend wurden sie gezwungen, sich gegenseitig an den Genitalien zu berühren. Zharkenov fasste diese Erfahrung als Versuch zusammen, die Gefangenen psychisch und physisch zu brechen.

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Ein weiterer betroffener Soldat, Oleksandr Kyrychenko, bestätigte die Berichte gegenüber dem Wall Street Journal. Er wurde 2022 gefangen genommen und später im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigelassen. Für ihn waren die sexuellen Übergriffe das Traumatischste und Erniedrigendste seiner Haft. Er sei auch Zeuge geworden, wie ein anderer Gefangener in einem Nebenraum vergewaltigt wurde.

Struktur des Lagers und Vorwürfe an medizinisches Personal

Das betroffene Lager liegt rund 240 Kilometer östlich von Moskau. In der Einrichtung befinden sich etwa 1000 russische Strafgefangene, während die rund 300 ukrainischen Kriegsgefangenen von dieser Gruppe getrennt untergebracht sind. Die Vorwürfe der sexuellen Gewalt sollen sich nicht nur auf einzelne Wächter beschränken, sondern sich von den untersten Rängen des Personals bis hin zur Lagerleitung erstrecken.

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Der ranghöchste Mediziner des Lagers, Wjatscheslaw Tscherdantsew, steht ebenfalls im Fokus der Anklage. Die Häftlinge berichten, dass er medizinische Behandlung davon abhängig machte, ob die Betroffenen ihm sexuelle Gefälligkeiten erweisen. Zudem soll er einen Kriegsgefangenen mit einem Stuhlbein vergewaltigt haben. Innerhalb der Gefangenen wurde er unter dem Spitznamen "Doktor Pervers" geführt.

Ermittlungen der Vereinten Nationen bestätigen systematischen Missbrauch

Die Berichte der ehemaligen Häftlinge stützen sich auch auf Erkenntnisse unabhängiger Ermittler der Vereinten Nationen. Diese kommen zu dem Schluss, dass Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Genitalverstümmelungen, Elektroschocks sowie Schläge auf die Genitalien vorkamen. Mehr als 70 Prozent der von der UN befragten ukrainischen ehemaligen Kriegsgefangenen gaben an, dass es in russischen Lagern zu sexuellem Missbrauch kam. Alle befragten Häftlinge berichteten zudem von Folter oder Misshandlungen.

Politische Reaktionen und weiterführende Vorwürfe

Zusätzlich zu den sexuellen Übergriffen berichten die Gefangenen von physischer Gewalt. Dazu zählen Schläge, Wasserfolter, Elektroschocks sowie der Entzug von Schlaf und Nahrungsmitteln. Ein ehemaliger Häftling beschrieb sexualisierten Missbrauch als eine Kriegswaffe, die genutzt wird, um die Persönlichkeit des Opfers zu demütigen und zu zerstören. Diese Taktik sei besonders wirksam, um den Willen zum Widerstand zu brechen.

Die russische Regierung weist alle bestehenden Vorwürfe kategorisch zurück. Dennoch dokumentieren unabhängige Ermittler und Opferberichte ein systematisches Muster. Bereits zu Beginn des Angriffskrieges 2022, als russische Truppen Städte und Dörfer überrannten, kam es zu einer großen Anzahl sexueller Übergriffe gegen ukrainische Frauen. Die neuen Befunde aus den Gefangenenlagern deuten darauf hin, dass diese Gewalttaten Teil einer größeren Strategie der Demütigung sind.