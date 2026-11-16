Veronica Ferres beim NFL-Spiel in München

Schauspielerin Veronica Ferres erscheint öffentlich bei einem NFL-Spiel in München, nur Tage nach der Veröffentlichung von Fotos ihres Noch-Ehemanns Carsten Maschmeyer mit einer jungen Model.

Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres hat am Sonntag den 15. November einen öffentlichen Auftritt in der Münchner Allianz Arena absolviert. Sie besuchte das NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots gemeinsam mit ihrer 25-jährigen Tochter Lilly Krug. Dieser Gemeinschaftsauftritt fällt in eine emotionell angespannte Phase, da erst wenige Tage zuvor intime Fotos ihres Noch-Ehemanns Carsten Maschmeyer mit einer jungen Model in den Medien erschienen waren.

Prominente Gäste im Stadion

Während des Football-Spektakels mischte sich Ferres in den Kreis weiterer prominenter Besucher des Events ein. Zu den weiteren geladenen Gästen gehörten der Schauspieler Elyas M'Barek, der Influencerin Caro Daur sowie die Sportjournalistin Cathy Hummels. Die Anwesenheit dieser bekannten Gesichter unterstrich den exklusiven Charakter des Abends in der bayerischen Metropole.

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Pressesprechungen und Stimmung

Als ein Reporter des Senders RTL die Schauspielerin während des Events ansprach und nach ihrem Befinden fragte, blieb ihre Antwort diplomatisch. Sie nickte freundlich und verkündete knapp: Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ihre demeanor verriet keine offensichtliche Verzweiflung, obwohl der Kontext der aktuellen privaten Lage der Öffentlichkeit bekannt war. Offensichtlich konnte sie sich auf den Weg in die Arena konzentrieren und genoss den Moment.

Der Hintergrund der Trennung

Die aktuelle Situation der 67-jährigen Geschäftsmann und der 61-jährigen Schauspielerin hat sich im August desselben Jahres grundlegend verändert. Damals gaben Ferres und Maschmeyer nach zwölf Jahren Ehe offiziell ihre Trennung bekannt. Beide betonten in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Entscheidung, künftig getrennte Wege zu gehen, bereits vor längerer Zeit und in freundschaftlicher Atmosphäre gefallen sei.

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Als Hauptgrund für die Trennung nannten beide Parteien ihre zeitintensiven Berufs careers und die dadurch bedingten häufigen Geschäftsreisen. In ihrer Erklärung hieß es, dass mit der Zeit aus der romantischen Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden sei. Trotz dieser freundlichen Fassade wirkten die jüngsten Enthüllungen belastend, da Ferres sich zunächst bedeckt hielt und keine Kommentare zur Veröffentlichung der Fotos abgab.

Social Media als Ventil

Am selben Wochenende nutzte die Schauspielerin Instagram, um ihre Eindrücke des Spiels festzuhalten. Auf ihrem Kanal schwärmte sie von der Atmosphäre und schrieb: Was für ein Nachmittag in! So eine tolle Stimmung und so viel Begeisterung. Sie betonte, dass das NFL Game im Stadion für sie unglaublich viel Spaß gemacht habe. Dieser positive Rückblick dient ihr scheinbar dazu, sich von den negativen Schlagzeilen abzuwenden und den Fokus auf das positive Erlebnis zu legen.