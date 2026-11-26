Laura Freigang hat drei Kontrollen verpasst und ist bis Oktober 2027 gesperrt. Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt fehlt damit bei der WM in Brasilien.

Bundestrainer Christian Wück muss bei der WM 2027 in Brasilien auf Laura Freigang verzichten. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Laura Freigang wird die Frauen-WM 2027 in Brasilien nur von außen verfolgen können.

Die Fußball-Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt ist wegen drei Meldepflicht- beziehungsweise Kontrollversäumnissen bis einschließlich 7. Oktober 2027 gesperrt. Das teilten die Nationale Anti-Doping-Agentur und der Deutsche Fußball-Bund mit. Grundlage ist eine sogenannte Vereinbarung zur Streitbeilegung zwischen der 28-Jährigen, der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, der Nada und dem DFB.

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Ein Urteil eines Sportgerichts gibt es also nicht: Alle Beteiligten haben sich geeinigt. Die Sperre dauert 16 Monate. Sie gilt rückwirkend ab der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026.