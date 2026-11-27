Laura Freigang wird wegen drei verpasster Dopingkontrollen gesperrt. Dass die Nationalspielerin der Vereinbarung zugestimmt hat, spricht wohl für ihre Einsicht.

Laura Freigang wird wegen drei verpasster Dopingkontrollen für 16 Monate gesperrt. Dass die Nationalspielerin der Vereinbarung zugestimmt hat, spricht wohl für ihre Einsicht. Die Versäumnisse werden dadurch nicht kleiner.

Ein Kommentar. Wenn Laura Freigang wieder spielen darf, ist die WM-Endrunde in Brasilien seit knapp zweieinhalb Monaten vorbei. Der Stichtag heißt 8. Oktober 2027, mit einer Mannschaft trainieren darf die Nationalspielerin ab dem 8.

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August 2027. So steht es in der „Vereinbarung zur Streitbeilegung“, auf die sich die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, die Nationale Anti Doping Agentur Nada, der Deutsche Fußball-Bund und Freigang selbst geeinigt haben. : Das ist hart für die 28 Jahre alte Kapitänin von Eintracht Frankfurt. Und es ist richtig.