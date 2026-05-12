Verschollen in den Schweizer Alpen: Abrar Bin Ramadan (26) fehlt seit zehn Tagen jede Spur

Die angehende Ärztin mit libyschen Wurzeln, aufgewachsen in Chemnitz, ist am 2. Mai zu einer Bergwanderung in der Schweiz aufgebrochen – und nicht zurückgekehrt. Familie, Freunde und Polizei stehen vor der Frage, ob sie in den Bergen verunglückt oder brauchen wir weitere Aufklärung.

Verschollen in den Schweizer Alpen! Seit zehn Tagen fehlt von Abrar Bin Ramadan (26) jede Spur. Die angehende Ärztin mit libyschen Wurzeln, aufgewachsen in Chemnitz, ist am 2.

Mai zu einer Bergwanderung in der Schweiz aufgebrochen – und nicht zurückgekehrt. Familie, Freunde und Polizei stehen vor einer bangen Frage: Ist sie in den Alpen verunglückt oder ist etwas anderes passiert? Nach Angaben der Kantonspolizei bestieg Abrar Bin Ramadan am Samstag, dem 2. Mai, gegen 9.30 Uhr in Bern einen Zug in Richtung Interlaken.

Ihr Ziel: eine Wanderung vom Harder Kulm auf das rund 2100 Meter hohe Augstmatthorn in den Emmentaler . Ob sie die anspruchsvolle 17,5-Kilometer-Tour auf dem Gebirgsgrat über dem Brienzersee tatsächlich angetreten hat, ist jedoch nicht klar. Zuletzt wurde sie im Zug auf Höhe Spiez gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Es gibt keinen Kontakt mehr. Familie fleht: „Sucht weiter!

“ Bereits am 5. Mai veröffentlichte die Kantonspolizei Bern einen Fahndungsaufruf mit Personenbeschreibung und Foto der jungen Frau. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Auch eine Woche nach dem Aufruf werde die deutsch-libysche Bürgerin weiterhin vermisst, heißt es auf Anfrage bei den Beamten





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