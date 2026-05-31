Verschwinden auf Mallorca: Familie der vermissten Frau setzt alles daran, den Fall in der Öffentlichkeit präsent zu halten

Die Familie der vermissten Frau Anna W. setzt alles daran, den Fall in der Öffentlichkeit präsent zu halten. Ihre Schwester berichtet von den letzten Nachrichten an sie und spricht über die untypische Verhaltensweise der Frau, die sich regelmäßig gemeldet hätte. Die Familie hofft, dass Anna W. noch lebend gefunden wird.

Wie kann eine Frau auf einer Insel voller Menschen spurlos verschwinden? Seit sechs Wochen gibt es kein Lebenszeichen von Anna W. (33). Niemand will die vermisste Auswanderin aus Deutschland auf Mallorca gesehen haben.

Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung, sie noch lebend zu finden. Ihre Familie setzt alles daran, den Fall in der Öffentlichkeit präsent zu halten. Damit jeder Urlauber, jeder Einheimische und jeder Polizist weiter nach der 33-Jährigen sucht. In einem emotionalen Interview berichtet die Schwester nun von den letzten Nachrichten an sie.

Bereits in den ersten Monaten sei sie überglücklich gewesen: Im Februar schickte sie mir ein Foto vom Strand und schrieb: So möchte ich leben, sagte Karolina gegenüber der spanischen Zeitung Ultima Hora. Sie sagte, sie würde sich so lebendig fühlen. Obwohl Anna immer viel unterwegs war und auch gern allein auf Partys ging, hätte sie sich regelmäßig gemeldet. Schwester Karolina: Wir blieben immer mindestens einmal im Monat oder alle zwei Wochen in Kontakt, wir schrieben uns über WhatsApp.

Bis zum 17. April, hieß es darin. Ihr Pass und ihr Handy seien gestohlen. Ob die Frau die Worte überhaupt selbst schrieb, ist völlig unklar.

Seitdem herrscht Funkstille. Auch beim polnischen Konsulat hätte sie sich nicht gemeldet, um neue Dokumente zu beantragen. Nach Aussagen der Schwester völlig untypisch für die sonst so selbstständige und reiseerfahrene Frau. Es ist sehr schwer.

Wir fragen uns ständig, was mit ihr passiert ist, so Karolina. Am 27. Mai war ihr 33. Geburtstag, sie wollte ihn gebührend feiern.

Am Wochenende plante sie, zur Hochzeit einer Freundin in die Toskana zu fahren, dafür hatte sie im Februar schon zugesagt. Wer Anna W. auf Mallorca sieht, solle die spanische Nationalpolizei unter der Telefonnummer 091 informieren





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