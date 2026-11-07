Verschwinden der 13-jährigen Lisa Tạ in Berlin-Marzahn: Polizei vermutet Kapitalverbrechen

Die 13-jährige Lisa Tạ ist am 3. November in Berlin-Marzahn spurlos verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Kapitalverbrechens. Die verzweifelte Suche nach der Schülerin dauert an.

Die 13-jährige Lisa Tạ ist am Dienstag, dem 3. November, in Berlin-Marzahn spurlos verschwunden. Die Schülerin verließ um 7.17 Uhr ihr Elternhaus und wollte anschließend den Bus 197 zur Schule nehmen. Bislang konnte ihre Verbleib nicht aufgeklärt werden, was zu einer landesweiten Fahndung geführt hat.

Polizei ermittelt wegen Kapitalverbrechen

Die Staatsanwaltschaft Berlin und die Kriminalpolizei gehen inzwischen von einem Kapitalverbrechen aus. Der Begriff umfasst schwere Delikte wie Entführungen, Körperverletzungen oder Tötungsdelikte, wobei die genaue Straftat noch offen ist. Nach Auskunft von Staatsanwaltschaftssprecher Michael Petzold gibt es keine Hinweise darauf, dass Lisa sich freiwillig entzogen hat. Daher werden alle Mordkommissionen und ein komplettes Landesamt für Kriminalität (LKA) mit der Ermittlung betraut.

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Überwachungsvideo zeigt letzten Weg

Aussagekräftiges Beweismaterial liefert eine Überwachungskamera in der Wohnung, die Lisas letzte Minuten vor dem Verschwinden aufzeichnet. Das Video zeigt die Schülerin, wie sie ihre Jacke zurechtrückt und einen Schulrucksack auf dem Rücken trägt. Lisa Tạ ist schwarz gekleidet und hat ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen, bevor sie den Flur überquerte und das Haus verließ. Diese Aufnahmen wurden der Zeitung BILD vorlegt, die über den Fall berichtet.

Umfangreiche Polizeisuche bleibt erfolglos

Bereits am Freitag wurden mehr als 100 Beamte, Spürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt, um das Wohngebiet systematisch abzusuchen. Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen blieb die Suche nach der 13-Jährigen bisher vergeblich. Der Hubschrauber kreiste in der Luft über der Szene, doch die Spuren der Schülerin sind eisgekühlt. Die Polizei betonen, dass jede noch so kleine Information für die Aufklärung des Falls entscheidend sein kann.

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Mutter veröffentlicht Hilferuf auf Facebook

Die Sorge in der Familie wächst mit jedem verstrichenen Tag. Lisas Mutter wendet sich mit einem öffentlichen Hilferuf an die Bevölkerung, um weitere Hinweise zu erhalten. In einem bei Facebook veröffentlichten Video bittet sie um Mithilfe bei der Suche nach ihrer vermissten Tochter. Sie erklärt, dass sie nun alles in die Hände der Polizei gelegt habe, aber ihre vielen Freunde und Bekannten in ganz Deutschland um Unterstützung flehe. Jeder sollte den Aufruf teilen, um die Chancen auf einen fundierten Hinweis zu erhöhen.

Kontakt brach kurz nach Abgang ab

Kritisch ist der Umstand, dass Lisa kurz vor ihrem Verschwinden noch mit einer Freundin chattete. Drei Minuten, nachdem sie das Haus verlassen hatte, brach der Kontakt abrupt ab. Dies bestätigt, dass die Schülerin den Weg zur Schule an der Sella-Hasse-Straße angetreten hatte, um den Bus 197 Richtung Mahlsdorf/Kaulsdorf zu nehmen, diesen aber nie erreichte. Auch ausländische Medien wie das vietnamesischsprachige Nachrichtenportal berichten über den Vorfall.

Hinweise werden von der 5. Mordkommission entgegengenommen

Die Ermittlungen werden von der 5. Mordkommission der Polizei Berlin geführt. Die Behörden fragen konkret: Wer hat Lisa Tạ am Dienstag, dem 3. November, nach 7.15 Uhr gesehen? Wer kennt die Schülerin näher oder hatte seitdem Kontakt zu ihr? Wer weiß, wo sie sich aufhält oder wo sie sich möglicherweise versteckt hält. Jede Information wird als wertvoll erachtet, um die Fahndungserfolge zu steigern und das Schicksal des Mädchens zu klären.

Hinweise können direkt bei der 5. Mordkommission unter der Telefonnummer 030 4664-911555 oder per E-Mail gemeldet werden. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, wachsam zu bleiben und gegebenenfalls verdächtige Aktivitäten oder Personen zu melden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 13-jährigen Lisa Tạ in Berlin-Marzahn stehen könnten.