Versicherungskosten für chinesische Autos sinken durch bessere Typklassen

Chinesische Elektrofahrzeuge zahlen weiterhin mehr Kfz-Versicherung, doch die Typklassen verbessern sich seit 2024. Analyse zeigt sinkende Differenzen zu europäischen Marken.

Chinesische Automobilhersteller erweitern kontinuierlich ihre Marktposition in Deutschland, wobei Verbraucher bei den Kraftfahrtversicherungen jedoch weiterhin mit höheren Prämien konfrontiert sind als bei etablierten europäischen Konkurrenten. Eine aktuelle Datenauswertung des Vergleichsportals Verivox belegt, dass Modelle von Marken wie BYD, Nio und Leapmotor in vielen Konstellationen teurer versichert werden müssen als vergleichbare Fahrzeuge von Tesla, Skoda oder Fiat. Diese Diskrepanz resultiert primär aus den aktuellen Zuweisungen zu den sogenannten Typklassen, die als entscheidender Faktor für die Höhe der Versicherungsprämien gelten und auf Basis von Schadenstatistiken sowie geschätzten Reparaturkosten berechnet werden.

Höhere Prämien durch unklare Schadenhistorie

Die konkreten Kostenunterschiede fallen in der Praxis sehr deutlich aus und belasten die Kaufentscheidung für viele potenzielle Kunden. Für einen 45-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in Berlin kostet die Vollkasko-Versicherung eines chinesischen Elektrofahrzeugs signifikant mehr als bei deutschen Alternativen. Beim Nio EL6 liegt die Jahresprämie laut Verivox rund 60 Prozent beziehungsweise 729 Euro über dem Preis für ein vergleichbares Tesla Model Y. Selbst im unteren Segment bei Kleinwagen bleibt die Spanne spürbar, da ein Leapmotor T03 dem Musterkunden 33 Prozent beziehungsweise 199 Euro mehr abverlangt als ein vergleichbarer Fiat 500 Elektro. Diese numerischen Beispiele verdeutlichen, dass der Nachteil bei den Versicherungskosten über alle Fahrzeugklassen hinweg existiert.

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Die maßgebliche Ursache für diese Preisdifferenz liegt in der Einstufung in die Typklassen, welche die Risikobewertung der Versicherer steuern. Bei vielen chinesischen Marken liegen die durchschnittlichen Einstufungen derzeit noch höher, was direkte finanzielle Nachteile für den Halter bedeutet. So erreichen BYD-Modelle im Jahr 2027 im Durchschnitt die Vollkasko-Typklasse 27, während Skoda mit einem Durchschnittswert von 20 deutlich besser dasteht. Noch extremer verhält es sich bei Nio, das mit allen Modellen durchschnittlich auf die Typklasse 29 kommt, während Tesla auf 26 liegt. Diese Zahlen belegen, dass die Risikoeinschätzung der Versicherer gegenüber den asiatischen Marken deutlich restriktiver ausfällt.

Fehlende Daten führen zu konservativer Risikobewertung

Experten führen diese Ungleichbehandlung vor allem auf mangelnde historische Datenbestände zurück, die für eine präzise Kalkulation notwendig sind. Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, erklärt, dass bei neuen Modellen das Schadenrisiko und die Reparaturkosten oft nur geschätzt werden können. Viele chinesische Autohersteller sind erst seit wenigen Jahren fest auf dem deutschen Markt vertreten, wodurch den Versicherern Erfahrungswerte mit den Produzenten selbst sowie mit den spezifischen Ersatzteil-Kosten und deren Verfügbarkeiten fehlen. Im Gegensatz zu etablierten Herstellern, bei denen Prämien auf Basis ähnlicher, langer Baureihen berechnet werden können, müssen neue asiatische Modelle vorsichtiger eingestuft werden, um unerwartete Schäden abzufedern.

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Trendwende durch gestiegene Reparaturkosten europäischer Marken

Trotz der aktuellen Nachteile hat sich die Lage seit einigen Jahren dynamisch verändert und zeigt erste Entschärfungstendenzen. Eine parallele Analyse des Allianz-Zentrums für Technik belegt, dass sich die Typklassen chinesischer Fahrzeuge seit 2024 durchschnittlich um 1,5 Klassen verbessert haben. Im gleichen Zeitraum verschlechterten sich die Durchschnittswerte europäischer Hersteller dagegen um 0,5 Klassen. Als Haupttreiber für diese Bewegung gelten die in den letzten Jahren stark gestiegenen Reparatur- und Ersatzteilkosten bei vielen etablierten Marken. Durch diese Verteuerung verlieren europäische Fahrzeughersteller einen Teil ihres bisherigen finanziellen Vorteils in der Versicherungsbewertung, was die relative Positionierung der chinesischen Konkurrenz stabilisiert.

Prognose: Sinkende Kosten bei wachsender Marktdurchdringung

Für Autofahrer bedeutet diese Entwicklung, dass die aktuell noch hohen Versicherungskosten für chinesische Modelle in den kommenden Jahren wahrscheinlich sinken werden. Sobald mehr Schadensdaten und detaillierte Informationen zu Reparaturprozessen vorliegen, können Versicherer ihre Modelle genauer und oft günstiger einstufen. Die Verbesserung der Typklassen zeigt, dass die Unsicherheit bei den Reparaturkosten mit der Zeit abnimmt. Gleichzeitig gibt es bereits jetzt Gegenbeispiele, die beweisen, dass chinesische Autos nicht automatisch höhere Versicherungsprämien verursachen müssen. So ist die Vollkasko für einen Ora 03 laut Verivox bereits sieben Prozent günstiger als für einen vergleichbaren Peugeot e-308, und der Lynk & Co 01 Plug-in-Hybrid liegt rund fünf Prozent unter der Prämie eines Hyundai Tucson Hybrid. Diese Ausnahmen deuten darauf hin, dass individuelle Modellmerkmale wichtiger sein könnten als die pauschale Herkunft der Marke.