Versöhnung im Topspiel: Carro und Eberl beenden Fehde nach Sommer-Zoff

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München trennten sich im Bundesliga-Topspiel torlos. Während das Spiel sportlich wenig Spannung bot, trafen am Rande des Spielfeldes zwei Teams aufeinander, deren Bosse sich im Sommer noch ordentlich gezofft hatten. Fernando Carro von Leverkusen und Max Eberl vom FC Bayern zeigten sich nach dem Spiel versöhnlich und berichteten von einer Aussprache.

Nach dem torlosen Bundesliga - Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München kam es in der Sky-Debatte zu einem brisanten Aufeinandertreffen: Leverkusens Chef Fernando Carro traf auf seinen Bayern-Amtskollegen Max Eberl . Nach einem Mega-Zoff im Sommer, der sich vor allem um die Verhandlungen für einen möglichen Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern entzündete, zeigten sich die beiden Sport bosse diesmal versöhnlich.

Nicht nur sportlich hatte das Topspiel Brisanz, sondern auch die persönliche Geschichte der beiden Manager. Somit trafen am Samstag (15. Februar 2025) zwei Teams aufeinander, deren Sportbosse sich vor der Saison noch ordentlich gezofft hatten. Fernando Carro (60) von Bayer Leverkusen und Max Eberl (51) vom FC Bayern München lagen sich nämlich im Sommer rund um die Verhandlungen zu einem möglichen Transfer von Jonathan Tah (29) zum FC Bayern in den Haaren. Carro gab damals bekannt, dass er von Eberl „absolut nichts halte.“ Eberl konterte: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. Nun scheint jedoch Gras über die Sache gewachsen zu sein.Eberl berichtete von einer Aussprache mit Carro: „Wir haben uns beim letzten Bundesligaspiel getroffen und haben uns in die Augen geschaut. Fernando ist emotional, ich bin emotional. Aus meiner Sicht ist das Verhältnis belastbar.“ Der Leverkusener Sportboss pflichtete dem bei. Die Fehde der beiden ist wohl erstmal beigelegt. Bei einem weiteren Leverkusen-Star könnte der Zoff allerdings möglicherweise in eine weitere Runde gehen. Uli Hoeneß äußerte nämlich vor Kurzem den Wunsch, Florian Wirtz (21) eines Tages im Bayern-Trikot zu sehen. Carro blockte nach dem Topspiel Fragen zu einem Wirtz-Wechsel zum großen Konkurrenten ab: „Florian hat Vertrag. Aktuell bleibt er zu 100 Prozent in Leverkusen.“ Zumindest sportlich wird die Rivalität zwischen Bayer und Bayern ziemlich sicher auch in den nächsten Jahren bleiben. In dieser Saison haben die Münchener die Nase vorne, der FCB hat nach dem direkten Duell weiterhin acht Punkte Vorsprung auf die Werkself





Bundesliga Bayer Leverkusen FC Bayern München Fernando Carro Max Eberl Jonathan Tah Florian Wirtz Rivalität Topspiel Versöhnung

