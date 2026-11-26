Versorgungssicherheit rückt für Investoren neben Rendite in den Mittelpunkt. Ob Rohstoffe, Netze oder Speicher: Entscheidend ist, wie belastbar Zugang und Verträge tatsächlich sind.

Versorgungssicherheit rückt für Investoren neben Rendite in den Mittelpunkt. Ob Rohstoffe, Netze oder Speicher: Entscheidend ist, wie belastbar Zugang und Verträge tatsächlich sind. Strategisches Kapital sucht mehr als Rohstoffe – Es sucht gesicherten Zugang zu Energie, Infrastruktur und Lieferketten Rohstoffe, Energie und die jeweils erforderliche Transportinfrastruktur sind unterschiedliche Anlagefelder, die strategische Investoren zunehmend gemeinsam betrachten.

Für Investoren erweitert sich damit der Blick: Neben Preiszyklen und Rendite zählt der gesicherte Zugang zu einer funktionierenden Versorgungskette. Energiewende, geopolitische Konflikte und die Neuordnung globaler Lieferketten machen diesen Zugang zum strategischen Werttreiber. Rohstoffe bleiben Handelsgüter, werden aber auch zum Standortfaktor. Denn der Zugang zum Rohstoff nützt wenig, wenn Verarbeitung oder Transport fehlen; zusätzliche Stromerzeugung genügt nicht ohne Netze und Speicher.

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Neben Private-Equity- und Infrastrukturinvestoren engagieren sich Energie- und Industrieunternehmen, die mit einer Beteiligung auch ihre Versorgung absichern wollen. Ein Automobilhersteller mit Beteiligung an einem Lithiumprojekt erwirbt nicht nur eine Renditechance, sondern kann sich zugleich Zugang zu Produktionsmengen sichern. Der Wert bemisst sich dann nicht allein am Projekt-Cashflow, sondern auch an dessen Beitrag zur eigenen Wertschöpfung. Holger Engelkamp, Partner in der Transactional Praxisgruppe im Berliner Büro von Baker McKenzie Das verändert die Transaktionsstrukturen.