Max Verstappen hat nach dem Unfall von George Russell gut lachen und verspottet seinen Erzivalen. Der Mercedes-Pilot „ist so weit unter meinem Niveau“.

Die beiden werden keine Freunde mehr: Max Verstappen hat George Russell nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas hart attackiert und eine Menge Schadenfreude gezeigt.

„Perfektes Karma“, sagt er angesprochen auf den Unfall seines Kontrahenten. Dass sich Verstappen und Russell nicht grün sind, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder klar. Russell stört sich an Verstappens Verhalten auf der Strecke, während der Niederländer nichts mit Russells Aussagen und „Verpetzen“ in diversen Situationen anfangen kann. In Barcelona war Verstappen seinem Widersacher 2025 sogar einmal absichtlich ins Auto gefahren.

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Auch in Las Vegas waren beide erneut aneinandergeraten: Verstappen wurde nach dem dritten Training ermahnt, nachdem sich beide in Kurve 14 zu nah gekommen waren. Russell hatte im Anschluss an die Session wieder einmal gegen den viermaligen Weltmeister geschossen.

„Ich werde es aber nicht einfach akzeptieren, dass mir jemand so die Runde ruiniert und dann herumläuft, als wäre er größer und besser als alle anderen. Jemand muss diesem Typen also mal die Stirn bieten“, hatte er gesagt. Im Rennen trafen sich beide im Kampf um den Rennsieg erneut – diesmal ohne Berührung. Immer wieder konnte Russell Verstappen die Führung auf der Geraden vor Kurve 14 abnehmen, doch der Red-Bull-Pilot wusste immer wieder schnell zu kontern.

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Am Ende lachte Verstappen zuletzt – und das wörtlich. Denn dass Russell in der drittletzten Runde in Kurve 5 im Reifenstapel strandete, sorgte beim Niederländer für Erheiterung: „Haha, gut gemacht. Meine Güte ...

“, lachte er am Funk über den Vorfall. In der Pressekonferenz nach dem Grand Prix legte der Rennsieger noch einmal gegen seinen Kontrahenten nach: „Es war wirklich fantastisch, als ich in meinen Rückspiegel geschaut und gesehen habe, was da passiert. Da habe ich mir gedacht: Fantastisch! Mein Tag wird immer besser.

Und als ich dann auch noch als Erster über die Ziellinie gefahren bin, war mein Tag natürlich perfekt.

“ Denn Verstappen hat die Aussagen von Russell natürlich nicht vergessen, auch wenn er nicht viel auf die Meinung des Briten gibt: „Er redet abseits der Rennstrecke ziemlich viel. Und ganz ehrlich, mir ist das ziemlich egal. Er ist so weit unter meinem Niveau, dass es für mich ohnehin überhaupt keinen Sinn ergibt, mich auf so etwas einzulassen. Deshalb stört mich das auch nicht.

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“Doch damit war das Thema natürlich nicht gegessen. Auch gegenüber niederländischen Medien kam das Thema Russell natürlich auf. Verstappen sagte, dass er das durchaus genossen habe – „vor allem, weil eine Person im Besonderen keine Chance hatte“.

Schließlich kochte er Russell immer wieder ab.

„Das hat er auch verdient“, betonte er weiter und konnte sich eine Kritik an Russells Leistungen in dieser Saison gegen Antonelli nicht verkneifen: „Seine Kommentare motivieren mich nicht, weil er mir in keiner Weise das Wasser reichen kann. Nur Gerede abseits der Strecke, und auf der Strecke war er in dieser Saison ein absoluter Witz.

“ Selbst Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff musste zugeben, dass Verstappen in Las Vegas der verdiente Gewinner ist: „Er hat keinen Fehler gemacht und darum das Rennen auch gewonnen“, sagte er. „Er hatte immer eine Antwort, von daher war das eine sehr gute Fahrt. “