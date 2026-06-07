Verstappen-Debakel in Monaco: Antonelli schreibt Geschichte mit Sieg

Max Verstappen scheitert bereits nach wenigen Metern an einem Motorschaden, während der 19-jährige Kimi Antonelli einen historischen Sieg in Monaco feiert. Das Rennen wird von zwei schweren Unfällen und einer langen Unterbrechung wegen defekter Streckenoberfläche geprägt. Mercedes jubelt über den fünften Sieg in Serie, McLaren erlebt ein Desaster.

In Monaco stand nach nur 45 Minuten Zwangspause das Rennen bereits unter einem schlechten Stern, doch der eigentliche Knaller ließ nicht auf sich warten. Bereits kurz nach dem Start war das Rennen für Weltmeister Max Verstappen gelaufen.

Der Niederländer hatte von der Pole-Position aus ein schlechtes Gefühl, wie er später berichtete. Tatsächlich verlor sein Red Bull bereits nach wenigen Metern an Leistung. Während die Konkurrenz vorbeirauschte, schleppte sich Verstappen im Schneckentempo über die Strecke und wurde von seiner Box angewiesen, das Auto直接 an die Box zu bringen. Nach kurzer Zeit stieg er aus und musste sein Rennen vorzeitig beenden.

An seiner Stelle lieferten sich die anderen Fahrer ein chaotisches Rennen voller Unfälle und Unterbrechungen. Noch während die Zuschauer auf die Entscheidung an der Spitze warteten, sank die Stimmung im Mercedes-Team nach einer enttäuschenden Qualifikation weiter. Doch dann gelang Kimi Antonelli, dem 19-jährigen Italiener, das Unglaubliche: Nach dem ersten Start zog er an Lewis Hamilton vorbei und behauptete die Führung. Dann überschlugen sich die Ereignisse.

Lance Stroll crashte in Runde 60, das Safety Car musste auf die Strecke. Beim Restart zeigte Antonelli Nervenstärke, während Charles Leclerc mit seinem Ferrari in der gleichen Kurve wie zuvor Stroll in die Mauer knallte. Die Stewards schauten sich die Stelle genauer an und entdeckten eine längliche Vertiefung im Asphalt. Der Belag hatte sich gelöst, möglicherweise die Ursache für die beiden Unfälle.

Die Streckenwarte musste reparieren - eine 40-minütige Unterbrechung mit roter Flagge war die Folge. Nach der Pause startete das Feld erneut, und Antonelli behielt die Nerven. Ungefährdet fuhr er ins Ziel und feierte seinen fünften Sieg in Folge. Damit schrieb er Geschichte: Mit 19 Jahren ist er der jüngste Sieger des Großen Preises von Monaco aller Zeiten.

Während Mercedes den historischen Triumph feierte, war bei McLaren tiefe Enttäuschung angesagt. Weltmeister Lando Norris musste seinen McLaren bereits in Runde 45 wegen technischer Probleme abstellen, Teamkollege Oscar Piastri konnte immerhin Platz vier erreichen. Auch Max Verstappen haderte mit den Umständen und zog sich nach seiner frühen Aufgabe auf die Couch zurück, um das Rennen im Fernsehen zu verfolgen - ohne jeden Nutzen für seinen Titelkampf.

Ein weiterer Deutscher, Nico Hülkenberg, lieferte im Audi ein starkes taktisches Rennen und holte beim ersten Restart wertvolle Positionen. Zunächst sah es nach Punkten aus, doch kurz nach dem Ziel wurde er wegen eines Unfalls mit Carlos Sainz beim Restart mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt und fiel auf Platz 14 zurück - eine besonders bittere Pille





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