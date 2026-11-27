Verstappen gegen Russell: Warum Lando Norris einen Unterschied sieht
Lando Norris äußert sich zum neuerlichen Streit zwischen Max Verstappen und George Russell - und erklärt, was die beiden Formel-1-Fahrer unterscheidet
Lando Norris äußert sich zum neuerlichen Streit zwischen Max Verstappen und George Russell - und erklärt, was die beiden Formel-1-Fahrer unterscheideteine klare Botschaft mitgegeben:"Man kann entweder auf der Strecke sprechen oder vor einer Kamera.
Normalerweise hilft es immer, wenn man seine Aussagen anschließend auf der Strecke untermauert. Denn das ist letztlich das, was wirklich jeden interessiert.
"Norris: Man muss sich nicht verstehen Nun sagte Norris:"Man muss nicht miteinander auskommen. Verstehst du dich mit jedem? Eigentlich kann ich das für dich beantworten: Nein. Es ist also ganz normal.
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