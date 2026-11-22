Max Verstappen siegt bei einem chaotischen Rennen in Las Vegas und baut seine Führung in der WM aus. Hinter ihm kämpfen die Verfolger eng um die Plätze.

Max Verstappen hat das Rennen der Formel 1 in Las Vegas gewonnen und bleibt in der Schlussphase der Saison der stärkste Fahrer. Der ex-Weltmeister im Red-Bull-Team setzte sich bei der atemlosen Jagd unter Flutlicht am Ende mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Fahrer durch. Die letzten Rennen zeichnen sich durch intensive Überholmanöver aus, wobei Verstappen vier der vergangenen sechs Rennen gewann und damit seine dominante Position im Feld festigte.

Chaos und Überholmanöver auf der Strecke

Das Rennen in Las Vegas war geprägt von einem surrealen Windschatten-Roulette, das die Fahrer bis an ihre Grenzen forderte. Auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt über den Strip, vorbei am Bellagio und am Caesars Palace, gab es unzählige Überholversuche im gesamten Feld. Allein 35 Mal wechselte die Führung während des Rennens zwischen den verschiedenen Piloten hin und her. Die enge Packung führte zu einer extrem dynamischen und unvorhersehbaren Rennstruktur, die selbst die erfahrensten Beobachter überraschte.

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Verstappen bewertete die Situation nach dem Rennen als extrem schwierig und betonte, dass es unmöglich gewesen sei, davonzufahren. Er verwies darauf, wie verrückt viele Fahrer ihm auf den Fersen gesessen hätten. Auch Lando Norris sprach vom chaotischsten Rennen in der Geschichte der Formel 1. Die dritte Position im Rennen konnte Norrison dem Podest komplettieren, während der neue Champion Kimi Antonelli im Mercedes kurz vor Schluss vom zweiten auf den vierten Rang zurückfiel. Diese Verschiebungen zeigen die Fragilität der Führungspositionen in diesem speziellen Rennformat.

Konkurrenz und Fehler der Teamkollegen

Neben den Spitzenreitern kam es auch im Mittelfeld zu spektakulären Szenen, die die Teamstrategien durcheinanderwarfen. Die Teamkollegen von Ferrari, Carlos Sainz und Charles Leclerc, waren auf dem Weg nach vorne mal wieder aneinandergekommen und haben sich gegenseitig behindert. Beide Fahrer kassierten daraufhin Zehn-Sekunden-Strafen und schlossen das Rennen letztlich nur als Siebter und Zehnter ab. Dies unterstreicht die schwierige Koordination innerhalb von Renngruppen, wenn der Druck auf jeder einzelnen Position hoch ist.

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Auch andere Teams litten unter den engen Verhältnissen. Audi verpasste als Elfter nur ganz knapp einen wichtigen Punkt für das Team und kämpft im Saisonfinale noch um eine bessere Platzierung in der Team-Weltmeisterschaft. Die Punkte im Kampf um die Konstrukteurswertung sind in der Endphase überlebenswichtig. Audi hat in diesem Rennen gezeigt, dass sie konkurrenzfähig sind, aber die kleinen Fehler entscheiden nun über die finale Platzierung in der gesamten Saisonstatistik.

Dynamik an der Spitze und Safety-Car-Ereignis

In Las Vegas stand am Wochenende zeitweise alles auf George Russell und Max Verstappen. Beide Piloten gerieten in der Vergangenheit bereits aneinander und standen nun in der ersten Startreihe. Es kam aber nicht zum befürchteten Unfall, das lag vor allem an Verstappen, der einen hervorragenden Start hinlegte und so keine Angriffsfläche bot. In der ersten Kurve blieb daher alles sortiert, danach bewahrheitete sich aber, was Kimi Antonelli vermutet hatte. Der Italiener sagte nach dem Qualifying, der Windschatten sei so stark, dass es fast unmöglich sein sollte, davonzuziehen, und im Rennen würden alle sehr nah beieinander bleiben.

Auf dem Strip saugten sich die Fahrer mit mehr als 360 km/h immer wieder an ihren Vordermann heran, gingen vorbei und waren anschließend selbst angreifbar. So kam es, dass George Russell und auch Isack Hadjar im zweiten Red Bull einige Attacken auf Verstappen fahren konnten, danach aber wieder zurückfielen und dann sogar den dritten Platz gegen die Nachrücker verteidigen mussten. Dieses Spiel wiederholte sich mehrfach während des gesamten Rennens. Kurz vor der Rennhalbzeit sorgte ein Unfall von Sergio Perez im Cadillac dann für ein Safety Car, die Abstände wurden noch kleiner. Durch einen Frontflügelschaden verabschiedete sich gleich nach der Freigabe des Rennens dann Hadjar aus dem Kampf um den Sieg.

Finaler Ausblick und verbleibende Rennen

Das Rennen ging weiter hin und her, Verstappen blieb an der Spitze angreifbar. Elf Runden vor Schluss meldete sich auch Antonelli vorne an. Der Weltmeister war wegen einer Strafe nur von Rang sechs gestartet und hatte plötzlich Siegchancen. Dann allerdings fielen zunächst George Russell und wenig später auch Antonelli zurück, Profiteure waren die beiden McLaren. Die Saison hält nun noch die Rennen in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember bereit. In diesen beiden letzten Rennen wird sich entscheiden, wie die endgültige Reihenfolge in der Weltmeisterschaft aussehen wird und welche Teams die wertvollen Punkte für die Konstrukteurswertung sammeln können. Die Spannung bleibt bis zum Schluss hoch.