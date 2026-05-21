Verstappen hält die geplanten Anpassungen für 2027 für ein Zeichen der Wertschätzung zu den Fahrern, aber die technischen Einzelheiten bleiben ungeschliffen

Max Verstappen sieht die geplanten Anpassungen für 2027 als eine positive Entwicklung, die die Formel 1 und die Fahrer gegenübergestellt haben. Er betont, dass die FIA und die Formel 1 mittlerweile auf die Fahrer hören und auf ihre eigenen Vorschläge eingehen. Es sei jedoch noch offen, wie genau die technischen Anpassungen aussehen werden, und einige Hersteller plädieren für Lösungen, die ihren aktuellen Stand näher bringen könnten.

Max Verstappen hält die geplanten Anpassungen für 2027 für einen realistischen Weg, um festzustellen, dass er auch über die Saison 2026 hinaus in der Formel 1 bleibt.

Der Niederländer sieht die allgemeine Einigung auf die 60-40-Verteilung zugunsten des Verbrennungsmotors als das, was der Sport braucht und hatte in der Vergangenheit immer betont, dass er auf 'größere Veränderungen' hofft, die sich nun mit seiner Vision decken.

"Der Grand Prix von Miami hat die Dinge aus meiner Sicht in die richtige Richtung bewegt. Ich denke, das ist das Minimum dessen, worauf ich gehofft hatte, und es ist wirklich schön, dass sie genau das tun wollen. Das ist definitiv das, was meines besseren understandings auch der Sport braucht", betont er am Donnerstag. Auf die Frage, ob ihn die Anpassung überzeugt, um nächstes Jahr in der Formel 1 zu bleiben, ergänzt der vierfache Weltmeister: "Ja, definitiv.

Ich möchte einfach ein gutes Produkt in der Formel 1 sehen, und das wird das Produkt mit Sicherheit verbessern.

" Verstappen betont, dass er noch keine endgültige Entscheidung über folgende Saison erhalten hat, ob er in der nächsten Saison in der Königsklasse starten wird, aber dass die Wahrscheinlichkeit, zu bleiben, durch diese Änderungen deutlich gestiegen ist. Die Formellosen Veränderungen für 2027 sind noch nicht endgültig beschlossen. Es gibt eine Grundsatzvereinbarung und eine erste Idee, wie die 60-40-Balance erreicht werden soll: einerseits durch Anpassungen beim Kraftstoffdurchfluss und andererseits durch eine Reduzierung der elektrischen Leistung um 50 Kilowatt.

Hinter den Kulissen laufen jedoch noch Diskussionen über die technischen Details, und diese Themen sind politisch sensibel. Einige Hersteller plädieren für Lösungen, die näher ihren aktuellen Stand bleiben, da ihnen das möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Verstappen betont, dass diese politischen Erwägungen den Wandel nicht verhindern dürften. Unabhängig von der genauen technischen Umsetzung sieht Verstappen es als positive Entwicklung, dass die FIA und die Formel 1 mittlerweile auf die Fahrer hören und auf ihre eigenen Vorschläge.

"Darüber hinaus ist es großartig, dass die FIA und die Formel 1 aufgeschlossen sind und auf die Fahrer hören. Denn ich denke, wir sprechen, oder zumindest die meisten von uns, im Interesse des Sports. Wir wollen einfach ein besseres Produkt, und deshalb bringt man Empfehlungen ein", betont er





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