Die beiden Formel-1-Stars Max Verstappen und George Russell sind sich in großer Abneigung verbunden. Nach einigen Attacken vorab fliegt der Mercedes-Star im Rennen raus. Verstappen findest das 'fantastisch'.

Die beiden Formel-1-Stars Max Verstappen und George Russell sind sich in großer Abneigung verbunden. Nach einigen Attacken vorab fliegt der Mercedes-Star im Rennen raus. Verstappen findest das "fantastisch".

Max Verstappen hat nach seinem Sieg in Las Vegas in der Fehde mit George Russell genüsslich nachgelegt - und sich auch am vorzeitigen Aus des Mercedes-Piloten erfreut.

Also read 'Jemand muss ihm die Stirn bieten': Russell gegen Verstappen

"Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist", sagte der Red-Bull-Star auf der Siegerpressekonferenz über Russell. Am Rennsonntag sei "Karma eine B***h" gewesen: "Es war ehrlich fantastisch, als ich in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, was passiert.

" Russell rutschte durch einen Fahrfehler aus der Kurve, konnte Verstappen nicht mehr folgen und fiel weit zurück. "Da dachte ich mir: 'Fantastisch! Mein Tag wird immer besser!

Advertisement

'", sagte Verstappen: "Und natürlich war mein Tag komplett, als ich dann als Erster über die Ziellinie gefahren bin. " Russell und Verstappen waren in Las Vegas zum wiederholten Male aneinandergeraten. Beide Piloten hatten im dritten freien Training bei hohem Tempo um eine gute Position für ihre schnelle Runde gestritten, es waren Szenen wie in einem Rennen, dabei kam es auch zu einer leichten Berührung. Verstappen zeigte Russell am Ende dieser Episode im Vorbeifahren den Mittelfinger.

"Jemand muss diesem Typen die Stirn bieten", sagte Russell danach bei Sky Sport Italia. Verstappen verhalte sich "Woche für Woche so, gegen viele Fahrer und alle akzeptieren das", sagte Russell: "Aber ich werde es nicht einfach akzeptieren, dass mich jemand so über den Tisch zieht und dann herumläuft, als wäre er größer und besser als alle anderen.

" Besonders in Erinnerung bleibt mit Blick auf die Beziehung der beiden eine Phase im Jahr 2024 rund um den Grand Prix in Katar. Auch dort ging es um das Verhalten im Cockpit, beide mussten zu den Stewards, Verstappen wurde mit einer Strafe belegt. Angesichts von Russells Auftreten in dem Meeting habe er "jeden Respekt" gegenüber dem Engländer verloren, sagte Verstappen damals.