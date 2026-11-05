Verstappen lacht über Regen-Software und Ocon-Aus bei Haas

Max Verstappen nutzt trockenen Humor zu Regen-Problemen. Esteban Ocon wird durch Rafael Camara ersetzt. Gabriel Bortoleto kritisiert Online-Hass.

Der WM-Kampf in der Formel 1 ist für diesen Zeitpunkt bereits entschieden, da Max Verstappen im Red Bull-Rennwagen ohne zusätzliche Punktegewinne auskommt. Dennoch bleibt der vierfache Weltmeister das Zentrum der Aufmerksamkeit vor dem Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien, der am Sonntag um 18 Uhr live auf Sky übertragen wird. Die Pressekonferenz bot Gelegenheit für humorvolle Einblicke in die Psyche des Niederländers.

Verstappens trockene Antwort auf Titel-Feier

Bei der offiziellen Pressekonferenz nach dem Triumph von Kimi Antonelli wurde der Holländer direkt nach seinen Erinnerungen an den Tag nach seinem ersten Titel gefragt. Seine Antwort fiel extrem trocken und selbstironisch aus: Am Tag danach war er wahrscheinlich immer noch betrunken gewesen. Das sei schon okay gewesen, um ehrlich zu sein, fügte er hinzu. Diese offene Art zeigt, wie locker der Star mit der Vergangenheit umgeht.

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Antivirus gegen Software-Probleme bei Regen

Doch nicht nur private Anekdoten standen im Fokus. Auch die bekannten Software-Probleme, die die Autos beim Regen-Rennen in Malaysia nahezu lahmlegten, wurden angesprochen. Da für die Zeit des Rennens in Brasilien ebenfalls Regen erwartet wird, herrscht leichte Nervosität in den Teams. Verstappen reagierte darauf mit viel Laune und sagte scherzhaft, er habe für sein Auto ein Anti-Virus-Programm heruntergeladen. Er werde daher keine Probleme haben, betonte er mit einem Lächeln. Wenig später wandte er sich an seinen Sitznachbarn Arvid Lindblad und versicherte ihm, dass dieser dieselbe Software nutze und alles gut werden würde.

Rafael Camara ersetzt Esteban Ocon bei Haas

Weiterhin sorgte die Fahrerrotation bei Haas für Diskussionen. Nach dem Rauswurf von Ex-Fahrer Esteban Ocon startet jetzt der Lokalmatador Rafael Camara. Der 21-jährige Brasilianer wird am Sonntag zum ersten Mal bei einem Formel-1-Rennen im Cockpit sitzen. Obwohl er nun Teil des Feldes ist, gilt er noch nicht als vollwertiges Mitglied der Fahrerfamilie. Bei der WhatsApp-Gruppe der Piloten ist er aktuell außen vor.

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Franco Colapinto vom Alpine-Team reagierte schockiert auf diese Information. Er fragte nach, ob Camara wirklich noch nicht drin sei, und meinte, man müsse dies dringend angehen. Allerdings fügte er sarkastisch hinzu, dass man allzu viel nicht verpasse, wenn man nicht Teil der Gruppe sei. Dies unterstreicht die enge, aber auch exklusive Dynamik unter den Fahrern.

Gabriel Bortoleto kritisiert Online-Hass

Gabriel Bortoleto ist der andere Brasilianer im aktuellen Fahrerfeld. Als Audi-Pilot sprach er offen über die Beleidigungen und Drohungen, die Fahrer im Internet erfahren. Er bezeichnete Online-Hass als etwas für Feiglinge. Diese Leute hätten wahrscheinlich nicht die Nerven, es ihm ins Gesicht zu sagen. Seine klare Positionierung zeigt, wie ernst die Belastung durch digitale Angriffe ist.