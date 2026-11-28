Max Verstappen analysiert Mercedes' Überlegenheit in Katar. RB22 verliert im dritten Sektor Zeit wegen mangelndem Abtrieb und Stabilität. Fokus für 2027 liegt auf schnellen Kurven.

Max Verstappen hat nach dem Großen Preis von Katar 2026 die deutlichen Leistungsunterschiede zwischen seinem Team Red Bull Racing und dem dominierenden Mercedes-Team offengelegt. Auf dem Lusail International Circuit zeigte sich, dass das Mercedes-WT in den schnellen Kurven des dritten Sektors eine Überlegenheit besitzt, der Red Bull derzeit nichts entgegenzusetzen hat. Der niederländische Weltmeister gab zu, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren würde, wenn er die hohen Geschwindigkeiten der Mercedes-Piloten in diesen Passagen auszureizen versuchte.

Mercedes-Upgrade zeigt volle Wirkung in Katar

Mercedes demonstriert mit dem umfangreichen Upgrade-Paket, das ursprünglich aus Malaysia stammt, nun volle Leistungsfähigkeit. Max Verstappen erklärte in seiner Medienrunde, dass Mercedes im Vergleich zum Saisonbeginn einen klaren Fortschritt in schnellen Kurven erzielt habe. Die Mercedes-W17 Maschine profitiert besonders von der Streckencharakteristik in Katar, die seit der Einführung des Entwicklungspakets kaum eine Strecke mit diesem Fokus auf hohe Geschwindigkeiten bot. Bis zu diesem Wochenende blieben diese Fortschritte in den meisten Rennen mit langsameren Kurven verborgen, mit Ausnahme von Austin.

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Die Datenlage vom Freitagstraining untermauerte diese Einschätzung eindrucksvoll. Im ersten und dritten Sektor verzeichnete Red Bull massive Rückstände. Allein im dritten Sektor, der für seine schnellen Ecken bekannt ist, fehlten dem RB22 rund vier Zehntelsekunden auf die Mercedes. In den langsameren Abschnitten des zweiten Sektors konnte Red Bull hingegen deutlich besser mithalten, was die Spezifität des Mercedes-Vorteils in hochdynamischen Fahrsituationen unterstreicht.

Technische Ursachen: Abtrieb und Energiemanagement

Verstappen identifizierte zwei Hauptfaktoren für die Überlegenheit der Silberpfeile: reiner Abtrieb und die Optimierung der Energiebereitstellung. McLaren-Fahrer Oscar Piastri hatte zuvor vermutet, dass Mercedes durch eine strategische Nutzung der elektrischen Energie bereits mit höherer Geschwindigkeit in Kurve 12 ankommt, um den Geschwindigkeitsvorteil durch die schnellen Kehren mitzunehmen. Verstappen bestätigte indirekt die Logik, verwies aber auf das fehlende technische Fundament bei Red Bull.

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Ein analogous Energiemanagement bei Red Bull wäre ohne den notwendigen mechanischen Grip sinnlos. Der Weltmeister scherzte, dass er sich bei den Geschwindigkeiten der Mercedes-Piloten sofort von der Strecke drehen würde. Zwar könne Red Bull die Energiestrategie anpassen, jedoch würde dies den grundlegenden Mangel an Stabilität und Abtrieb in den schnellen Sektoren nicht lösen. Die fehlende Balance im Fahrzeug lässt sich durch einfache Änderungen am Setup nicht kompensieren, wie Verstappen während des Wochenends feststellte.

RB22 Entwicklung und Schwachstellen im Fokus

Trotz zahlreicher Upgrades, deren letztes großes Paket in Baku eingeführt wurde, bleibt der RB22 in schnellen Kurven schwach. Verstappen betonte, dass die bisherigen Verbesserungen das Gesamtpaket stärkten, aber spezifisch in langsamen und mittelschnellen Kurven wirkten. Interne Simulationen des Teams zeigten, dass die Verbesserungen in schnellen Ecken ausblieben, was für die Ingenieure keine Überraschung darstellte, da dieser Mangel bereits zu Saisonbeginn bekannt war.

Die Schwächen beschränken sich nicht nur auf reine Hochgeschwindigkeitskurven, sondern auch auf lange, ausfahrende Kurven, die das Auto über einen längeren Zeitraum hohen Belastungen aussetzen. Hier fehlt Red Bull die notwendige Balance, um die Rundenzeiten konstant zu halten. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Zukunft, da sie die Prioritäten für die Entwicklung des Nachfolgers setzen.

Prioritäten für den RB23 und die WM 2027

Für den möglichen WM-Kampf gegen Mercedes im kommenden Jahr sind die Lehren aus Katar eindeutig. Max Verstappen stellte klar, dass die Verbesserung der Leistung in schnellen Kurven sowie die allgemeine Stabilität des Fahrzeugs die zentralen Ziele für die Entwicklung des RB23 sein müssen. Da Red Bull im mittleren Saisonverlauf zwar Fortschritte beim Gesamtpaket machte, die spezifische Schwäche in den schnellen Ecken jedoch persistierte, liegt hier der dringendste Bedarf an Innovation.

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Die Analyse von Verstappen liefert der Konkurrenz und dem eigenen Team eine klare Roadmap. Während Mercedes mit dem W17 die technische Überlegenheit in dynamischen Fahrsituationen demonstriert, muss Red Bull bei der Entwicklung des neuen Chassis für die Saison 2027 prioritär an den aerodynamischen Eigenschaften und der Stabilität in schnellen Kurven arbeiten. Nur durch diese gezielten Verbesserungen kann das Team die Lücke im direkten Vergleich schließen und wieder um die Titelkämpfe mitreden.