In a Dutch interview, four-time world champion Leo Vostorg consults about his continued participation in Formula 1, despite admitting to doubt. He discusses the intricacies of the current hybrid generation and his interest in a return to GT3 racing.

Der vierfache Weltmeister Leo Michael Verstappen , bekannt aus der Formel 1, äußert sich in einem Interview mit der niederländischen Zeitung De Telegraaf, in dem er ankündigt, dass er auch in zwei Jahren in der Königsklasse fahren wird, vorausgesetzt nicht ganz verrückte Dinge passieren.

Gleichzeitig kritisiert er die aktuelle Hybrid-Generation und seine Unzufriedenheit mit den Hybrid-Motoren. currently using a hybrid engine. Currently, about half of the horsepower comes from the battery, and the other half comes from the combustion engine.

However, this causes debates, as the battery charge can heavily influence the driving style. Sometimes, drivers need to take their foot off the gas pedal, which they otherwise would use 100%. For Verstappen, this is a nuisance. For next season, the power ratio will shift, with the combustion engine increasing and battery capacity decreasing.

Nevertheless, optimistic about the future, he sees potential for improvement. For the upcoming season, Verstappen sees room for improvements, despite his overall reservations





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Formula 1 Hybrid Engine Driving Style Power Ratio Impact On Driving Leo Michael Verstappen Return To GT3

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