Verstappen Platz 2 Brasilien: RB22 Defekt verhinderte Sieg trotz Aufholjagd

Max Verstappen startet in Interlagos von Platz 21, erreicht Platz 2, doch ein technisches Problem mit dem Heck des RB22 verhindert den Sieg gegen Lewis Hamilton.

Max Verstappen erreichte bei seinem Großen Preis-Auftritt in Brasilien auf Platz 2 den zweiten Platz im Ziel, nachdem er von Startplatz 21 aus eine beeindruckende Aufholjagd absolviert hatte. Der viermalige Weltmeister konnte den Sieg gegen Lewis Hamilton nicht verteidigen, da ein technisches Problem mit dem RB22 ihn im zweiten Rennabschnitt schwer beeinträchtigte. Die Leistung wird durch die Auszeichnung als Fahrer des Tages gewürdigt, obwohl das Ergebnis unter den gegebenen Umständen enttäuschend ausfiel.

Startprobleme blockieren ersten Abschnitt

Der Start verlief für Max Verstappen zunächst alles andere als planmäßig, wie er in der Pressekonferenz nach dem Rennen zugeben musste. Er räumte ein, dass seine Reaktionszeit beim Losfahren schlecht war, weil er die Kupplung falsch bedient hatte. Durch diese Technikfehler konnte er den ersten Abschnitt nicht optimal gestalten und verlor wertvolle Positionen.

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Weitere Probleme entstanden durch einen Stau in den ersten drei Kurven, der es mehreren Fahrern unmöglich machte, sauber zu überholen. Während Lewis Hamilton diesen Bereich erfolgreich nutzte, um sich vorzuarbeiten, blockierten mehrere Fahrzeuge den Weg für den Niederländer. Verstappen äußerte Enttäuschung darüber, dass er nicht denselben Boden gutmachen konnte wie sein Rivale.

Techdefekt begrenzt Chancen auf Sieg

Nachdem Max Verstappen zunächst wie das heiße Messer durch das Feld schnitt und an seinem ehemaligen WM-Rivalen vorbeizog, änderte sich die Situation drastisch. Sobald er auf Slicks wechselte, zeigte der RB22 extremes Übersteuern in den Highspeed-Kurven. Dieses Verhalten machte das Fahren unglaublich schwierig und reduzierte seine Chancen auf den Sieg massiv.

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Red Bull hatte bereits während des Rennens einen Verlust an Abtrieb an der Hinterachse erkannt. Das Team unter der Leitung von Laurent Mekies wusste jedoch noch nicht, ob oder wo sich Max Verstappen einen Schaden zugezogen hatte. Die Daten zeigten eindeutig, dass am Auto etwas nicht stimmt, was die Performance im zweiten Abschnitt massiv einschränkte.

Offizielle Untersuchung nach Rennende

Unmittelbar nach dem Aussteigen begutachtete Max Verstappen das Heck seines Autos, um nach eventuellen Beschädigungen zu suchen. Er betonte, dass er den Großteil des Rennens mit einem Auto fuhr, das nicht in Ordnung war. Der Vergleich zum ersten Stint, insbesondere nach dem Wechsel zurück auf Intermediates, verdeutlichte die Dimension des Problems.

Das Team muss nun herausfinden, ob am Auto etwas kaputtgegangen ist oder ob es einen gewissen aerodynamischen Verlust gab. Max Verstappen betonte, dass das Verhalten des Fahrzeugs auf Slicks nicht normal war. Die Aufholjagd von Platz 21 auf Rang zwei bleibt eine beeindruckende Leistung, die durch die technische Einbuße abgewertet wurde.

Zukunftplanung für künftige Rennen

Aufholjagden in Interlagos sind für Max Verstappen inzwischen fast zur Tradition geworden, doch er möchte diese Dynamik im kommenden Jahr ändern. Er erklärte, dass er nächstes Jahr gerne etwas weiter vorne starten würde, anstatt von ganz hinten oder aus der Boxengasse ins Rennen zu gehen. Er bat das Team, im nächsten Jahr etwas weiter vorne zu starten, um solche Situationen zu vermeiden.

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Der aktuelle Vizeweltmeister sagte, dass er solche Rennen zwar mag, aber idealerweise Startplatzstrafen in São Paulo vermeiden würde. Die Frage, ob er nächstes Jahr weiter vorne startet, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen. Trotz der technischen Probleme und des enttäuschenden Endresultats bleibt die Aufholjagd ein Highlight der Saison.