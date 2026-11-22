Max Verstappen belegt den zweiten Platz in der WM-Wertung vor Lewis Hamilton und George Russell. Ein Fahrfehler Russlands in Las Vegas entscheidet über die Platzierung in der Fahrerwertung.

Max Verstappen hat sich die beste Ausgangsposition gesichert, um die Saison mit dem zweiten Platz in der Fahrerwertung zu beenden. Vor den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri hat der Niederländer zwei Rennen vor Schluss der Saison den höchsten Gewinn für die Finalwertung erreicht. Durch die Ergebnisse im Rennen in Las Vegas konnte er seinen Vorsprung auf die Konkurrenz deutlich ausbauen und sich einen sicheren Platz in der oberen Tabellenregion sichern.

Verstappen führt WM-Klassement an

Der niederländische Rennfahrer hat nun einen deutlichen Vorsprung von 37 Punkten auf Lewis Hamilton gesammelt. Der 41-jährige Ferrari-Pilot verbleibt damit auf dem dritten Rang der Wertung. Auf seinen Erzfeind George Russell, der für Mercedes an den Start geht, beträgt der Abstand 40 Zähler. Russell, der 28 Jahre alt ist, kämpfte lange um den Sieg in Las Vegas, musste jedoch im Finale Rückschläge hinnehmen.

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Unfall beendet Russell Siegchancen

George Russell fuhr im Finale mehrere Runden lang um den Sieg mit, scheiterte jedoch an einem Hindernis auf der Strecke. Sein Auto prallte gegen einen Teil eines Frontflügels, der sich auf der Rennstrecke befand. In der Folge bremste er viel zu spät und setzte sein Fahrzeug an die Streckenbegrenzung. Obwohl er das Auto weiterfahren konnte, fiel er weit zurück und beendete das Rennen als Neunter. Verstappen beobachtete die Szene offenbar genau und funkt zur Box: "Haha ... gut gemacht. Oh mein Gott!" Die Antwort lautete, dass Russell noch im Rennen sei.

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Mercedes und Kimi Antonelli bei Fehlern

Mercedes-Boss Toto Wolff erklärte im Anschluss an das Rennen, dass es sich um einen Fahrfehler von George Russell handelte. Er habe sich verschätzt. Toto Wolff fügte hinzu, dass er sauer wäre, wenn die Weltmeisterschaft noch offen stünde, da diese aber entschieden sei, bleibe er ruhig. Weltmeister Kimi Antonelli begeht ebenfalls kurz vor Schluss einen Fahrfehler und landet auf Platz 4. Ihre Autos hatten sich zuvor berührt. Videoaufnahmen zeigten, wie Verstappen Russell nach dem Fast-Crash den linken Mittelfinger zeigt.

Russell kritisiert Fahrstil

George Russell äußerte Kritik an der Taktik von Verstappen. Er sagte, es stehe nirgendwo in den Regeln, dass man niemanden überholen darf, der gerade eine schnelle Runde beginnt. Dennoch versaure dieser Fahrer einem anderen komplett die Runde. Er wies darauf hin, dass das Woche für Woche bei vielen Fahrern passiert und alle dies einfach akzeptieren. Russell werde es nicht einfach hinnehmen, dass er so auflaufen gelassen wird, während der andere herumläuft, als wäre er größer und besser. Er forderte, dass Irgendjemand diesem Typen mal die Stirn bieten müsse.