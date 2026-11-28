Versteckte Verbindungen zu den bisherigen Filmen: Diese Details im neuen Panem-Film geben Haymitchs Geschichte eine tiefere Bedeutung.

: Sunrise on the Reaping" steckt voller Verweise auf die bisherigen Teile. Seit Freitag erzählt er von Haymitch Abernathys Caesar Flickerman lässt sein Lachen nachträglich einfügen – ein Seitenhieb auf das markante Lachen seiner späteren Version.

kennt. Am Ende läuft dann "Deep in the Meadow". Auf das tragische Ende von Haymitchs großer Liebe Lenore Dove Baird deutet der Film schon früh hin. Das Eröffnungslied "The Raven II" enthält Zeilen aus Edgar Allan Poes Gedicht "Der Rabe".

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Darin trauert der Erzähler um seine verstorbene Geliebte Lenore. In der Arena findet Haymitch ein sterbendes Kaninchen, das vergiftetes Wasser getrunken hat. Sein Fell hat den warmgrauen, leicht violettrosa Farbton, nach dem Lenore Dove benannt ist. Später stirbt Lenore durch den unwissentlichen Verzehr vergifteter Fruchtgummis.