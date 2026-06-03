Versteckte Widmung an Carl Weathers in "The Mandalorian & Grogu"

Der Film "The Mandalorian & Grogu" enthält eine besondere Hommage an den verstorbenen Schauspieler Carl Weathers. Über dem Arena-Tor steht in Aurebesh "Weathers Apollo", eine Anspielung auf seine Rolle als Apollo Creed. Zudem wirft der Film Fragen zur Zukunft der Serie.

Seit Markus als Kind die Schlacht von Hoth im Fernsehen verfolgte, ist er ein treuer Fan der " Star Wars "-Saga und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

Mit dem Tod von Carl Weathers im Jahr 2024 müssen Fans der Serie "The Mandalorian" in der Kino-Fortsetzung "The Mandalorian & Grogu" auf die beliebte Figur Greef Karga verzichten. Doch der Film enthält eine ganz besondere Widmung an den verstorbenen Schauspieler. Wie bei jedem "Star Wars"-Projekt gibt es auch hier zahlreiche Easter Eggs für eingefleischte Fans. So tauchen beispielsweise bekannte Gesichter aus den Animationsserien auf, wie Rotta the Hutt, Pilot Zeb Orrelios oder Kopfgeldjäger Embo.

Besonders raffiniert ist jedoch eine versteckte Botschaft, die weniger auf die offizielle "Star Wars"-Lore verweist, sondern vielmehr eine Hommage an Carl Weathers darstellt. Über dem Tor, durch das die Monster in der Arena von Shakari das Gefecht betreten, steht in der fiktiven Sprache Aurebesh der Schriftzug "Weathers Apollo". Diese Geste bezieht sich einerseits auf den Nachnamen des Schauspielers und andererseits auf Apollo Creed, die ikonische Rolle, die Weathers in den "Rocky"-Filmen spielte.

Die Szene wurde bereits im zweiten Trailer zu "The Mandalorian And Grogu" gezeigt, etwa bei Minute 1:38, und bleibt nur den aufmerksamsten Fans vorbehalten, die Aurebesh lesen können. Diese liebevolle Widmung unterstreicht, wie tief der Einfluss von Carl Weathers auf das Franchise war. Neben seiner Rolle als Greef Karga war er auch als Regisseur an zwei der ersten 24 "Mandalorian"-Folgen beteiligt.

Darüber hinaus hat mit Martin Scorsese eine weitere Hollywood-Legende einen Gastauftritt im Film, was auf die kreative Vision hinter dem Projekt hinweist. In einem ausführlichen Interview erklärt Regisseur Jon Favreau, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Gleichzeitig wirft der Film Fragen nach der Zukunft des Franchises auf: Wird es nach "The Mandalorian & Grogu" eine vierte Staffel der Serie geben? Favreau hat dazu bereits konkrete Vorstellungen.

Zudem bricht der Film mit einer 50 Jahre alten Tradition, denn noch nie zuvor wurde ein "Star Wars"-Kinofilm auf diese spezielle Weise präsentiert. Dies und weitere Neuigkeiten rund um die Saga sorgen dafür, dass Fans immer auf dem Laufenden bleiben, insbesondere wenn sie nach bestimmten Themen suchen. Die Mischung aus Nostalgie, versteckten Referenzen und neuen kreativen Impulsen zeigt, warum "Star Wars" auch nach Jahrzehnten fesselt





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