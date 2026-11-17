Mercedes-Benz versteigert erstmals einen C 111-II Prototypen auf Retromobile. Das einzigartige Fahrzeug in Weißherbst bringt Millionen für den Museumsausbau in Stuttgart.

Mercedes-Benz bietet erstmals eines seiner legendären C 111-Prototypen zur Versteigerung an. Der Verkauf findet im Rahmen der Oldtimermesse Retromobile in Paris statt und zielt auf Sammler ab, die seit den 1970er Jahren nach diesem spektakulären Fahrzeug suchen. Der spezifische Prototyp in der einzigartigen Farbe Weißherbst wurde nach umfangreichen Testfahrten und Rekordversuchen in die Sammlung des Herstellers aufgenommen.

Einzigartiger Prototyp in Weißherbst

Der zur Auktion stehende Mercedes C 111-II trägt die Fahrgestellnummer 6411612797/3 und hat eine Laufleistung von knapp 25.000 Kilometern auf der Uhr. Das Fahrzeug befindet sich im bestmöglichen Zustand, da es nie in den Privatbesitz übergegangen ist. Im Gegensatz zu den ersten Modellen der Baureihe, die bereits auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt 1969 für Aufsehen sorgten, repräsentiert dieser Vertreter die zweite Generation der Reihe.

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Die äußere Erscheinung des Keils wird vom späteren Chefdesigner Bruno Sacco gezeichnet. Die Farbwahl Weißherbst unterstreicht die Exklusivität des Wagens, der als einer von 17 gebauten Exemplaren gilt. Jedes dieser Fahrzeuge verblieb nach seinen Erprobungen beim Hersteller und diente später als Star auf Oldtimerevents oder in Museen. Niemand kaufte ein neues Modell direkt von der Messe, was die Nachfrage über Jahrzehnte hinweg aufrechterhielt.

Technische Daten des Wankelsportlers

Der Antrieb des C 111-II erfolgt durch einen Vierscheiben-Wankelmotor. Dieser liefert aus einem Gesamtvolumen von 4 x 600 Kubikzentimetern Hubraum eine Leistung von 257 kW, was 350 PS entspricht. Die Ausstattung ist sportlich und funktional gehalten, mit Sportsitzen, die ein grau-weißes Hahnentrittmuster aufweisen. Ein Vierspeichenlenkrad und ein senkrecht verbauter Becker-Tonbandrecorder runden das Innenleben ab.

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Je nach Einsatzgebiet ist der Wankersportler mit unterschiedlichen Felgen ausgestattet. Zum einen kommen Alufelgen im Format 8x15 Zoll zum Einsatz. Zum anderen werden Magnesiumfelgen verwendet, die vorne 10x15 Zoll und hinten 13x15 Zoll messen. Diese spezifische Kombination aus Technik und Design macht das Fahrzeug zu einem besonderen Sammlerstück. Die Auktion findet im Pariser Louvre statt, wo auch andere historische Raritäten präsentiert werden.

Historie und Verfügbarkeit

Die Geschichte des Mercedes C 111 ist geprägt von dem Wunsch vieler Interessenten, ein solches Fahrzeug zu besitzen. Berichte besagen, dass sogar Blankoschecks nach Stuttgart geschickt wurden. Mercedes-Benz hat jedoch nie ein C 111-Modell verkauft. Marcus Breitschwert, CEO von Mercedes-Benz Klassik, bestätigt, dass mit diesem Schritt ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Er gibt an, dass erstmals eines dieser Fahrzeuge aus der Sammlung in andere Hände übergeht.

Die Prototypen wurden nach den Testfahrten nicht verschrottet, sondern blieben streng gesichert. Der Verkauf dieses Exemplars stellt eine historische Ausnahme dar. Marcus Breitschwert betont, dass der Wunsch, eines dieser außergewöhnlichen Fahrzeuge zu besitzen, immer wieder aufgeflammt ist. Mit dieser Auktion reagiert der Hersteller auf dieses langjährige Desiderat der Automobilszene.

Nutzung der Erlöse für das Museum

Der Erlös aus dem Verkauf fließt direkt in die Zukunft der Mercedes Klassik. Das 2006 in Stuttgart eröffnete Museum soll in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der digitalen Vernetzung der Ausstellungen. Bettina Haussmann, Museumsleiterin, erläutert, dass neue Ausstellungserlebnisse geschaffen werden sollen. Themen von Youngtimern bis zu aktuellen Innovationen stehen dabei im Fokus.

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Bisher hat das Museum in Stuttgart rund 15 Millionen Menschen besucht. Durch die Schaffung eines digitalen Zwillings soll das Museum zudem für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden. Bettina Haussmann unterstreicht, dass die Unternehmens- und Markengeschichte bis in die Gegenwart fortgeschrieben wird. Dieser Schritt verbindet die historische Bedeutung des C 111 mit der modernen Besucherführung. Der Verkauf ist Teil einer Strategie, die Sammlerstücke nicht nur zu bewahren, sondern aktiv in die zukünftige Museumskonzeption einzubinden. Die Auktion im Louvre markiert somit einen Meilenstein in der Vermarktung historischer Mercedes-Fahrzeuge.