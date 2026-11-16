Versteigerung: NS-Bunker in Berlin-Charlottenburg für 398.000 Euro

Ein historischer Luftschutzbunker am Berliner Kaiserdamm wird versteigert. Das Objekt in Charlottenburg mit 618 qm Grundfläche hat ein Mindestgebot von 398.000 Euro.

Ein ehemaliger Zweiter Weltkriegs-Bunker im westlichen Berliner Stadtteil Charlottenburg steht zur Zwangsversteigerung an. Die etwa 618 Quadratmeter großen Kellerräume befinden sich unter einem Wohnhaus am Kaiserdamm 102 und sind durch massive Mauern geschützt. Das Mindestgebot für diese historische Immobilie beträgt 398.000 Euro, was die finanzielle Hürde für potenzielle Investoren deutlich markiert.

Großflächige Kellerräume ohne moderne Infrastruktur

Die unterirdische Einheit erstreckt sich über zwei Stockwerke unterhalb des Erdgeschosses und ist in insgesamt 18 einzelne Räume unterschiedlicher Größe unterteilt. Besonders der größte Raum überzeugt mit einer Fläche von 183 Quadratmetern und einer Deckenhöhe von knapp fünf Metern. Die Beschreibung des Auktionsunternehmens weist darauf hin, dass die Räume teilweise sehr hoch sind, während andere Teile die übliche Deckenhöhe typischer Kellerräume aufweisen.

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Für eine direkte Wohnnutzung fehlen jedoch essentielle moderne Infrastrukturkomponenten. Das Objekt verfügt weder über sanitäre Anlagen noch über Fenster, eine moderne Lüftungsanlage oder eine eigene Heizung. Lediglich gedämmte Heizungsleitungen verlaufen durch die Einheit, was eine umfassende Sanierung und technische Aufrüstung für jeden Käufer erforderlich machen wird.

Historische Entstehung als Luftschutzbunker 1936

Die Wurzeln des Gebäudes reichen bis in das Jahr 1936 zurück, als die Räumlichkeiten als Luftschutzbunker ausgebaut wurden. Dies geschah nur drei Jahre vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, einer Zeit, in der das nationalsozialistische Regime zwar nach außen friedlich wirkte, aber im Hintergrund massive Vorbereitungen für einen Angriffskrieg traf. Der Bunker bot ursprünglich Platz für 250 Menschen bei Fliegeralarm.

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Am Ende des Krieges diente die Anlage zeitweise als Lazarett. Seit mehreren Jahrzehnten steht die große Kellereinheit jedoch leer und wurde nicht mehr regulär genutzt. Die aktuelle Auktion wirft die Frage auf, wie diese einzigartige historische Substanz in das moderne Stadtbild integriert werden kann.

Mögliche Nutzungskonzepte für die Fläche

Potenzielle Käufer haben diverse Optionen für die Nutzung der beeindruckenden Dimensionen. Laut der Ausschreibung ist die Fläche als reine Lagerfläche denkbar, was durch die robuste Bauweise und die Größe begünstigt wird. Zudem gab es in der Vergangenheit bereits Nutzungskonzepte für Ausstellungszwecke, da die speziellen Raumhöhen und die massive Bausubstanz eine besondere Atmosphäre bieten.

Neben diesen gewerblichen oder kulturellen Nutzungsmöglichkeiten bleibt abzuwarten, ob sich Privatinvestoren für die Umgestaltung zu spezialisierten Wohn- oder Arbeitsräumen entscheiden würden. Die fehlende Sanierung stellt jedoch eine signifikante Barriere dar, die vor jedem Kauf sorgfältig kalkuliert werden muss.

Lage am Lietzenseepark und laufende Kosten

Die Immobilie profitiert von einer exklusiven Lage direkt am Lietzenseepark, zwischen der Riehlstraße und der Sophie-Charlotten-Straße. Diese Position im Westen Berlins macht das Objekt trotz des baulichen Zustands für bestimmte Nischeninteressenten attraktiv. Allerdings verursachen die Räumlichkeiten laufende Kosten, die unabhängig von der Nutzung anfallen.

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Das monatliche Hausgeld beträgt 743 Euro. Diese Kosten kommen zum Mindestgebot von 398.000 Euro hinzu und müssen von potenziellen Bietern in ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung einbezogen werden. Wer den historischen Bunker am Kaiserdamm erwerben möchte, muss sich auf eine langfristige Investition mit hohen Anfangsinvestitionen für die Infrastruktur einstellen.