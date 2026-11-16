Versteigerung Weltkriegsbunker Berlin Charlottenburg: 398.000 Euro Mindestgebot

Historischer Luftschutzbunker in Berlin-Charlottenburg wird versteigert. 618 Quadratmeter tief unter dem Kaiserdamm für 398.000 Euro zu bieten. Details zu Zustand und Nutzung.

Ein historischer Weltkriegsbunker mitten in Berlin-Charlottenburg ist aktuell zum Verkauf ausgeschrieben. Die 618 Quadratmeter große Untergrundfläche liegt zwei Stockwerke unter einem Wohnhaus direkt am Kaiserdamm. Der Verkauf wird über eine Grundstücksauktion abgewickelt, bei der das Mindestgebot bei 398.000 Euro liegt.

Ursprung als Luftschutzbunker im Jahr 1936

Die baulichen Gegebenheiten gehen auf das Jahr 1936 zurück, als die Fläche in einen Luftschutzbunker umgebaut wurde. Diese Maßnahme erfolgte nur drei Jahre vor dem offiziellen Beginn des Zweiten Weltkriegs. In dieser Phase inszenierte sich das NS-Regime nach außen hin zwar friedlich, trieb jedoch im Hintergrund massive Vorbereitungen für einen Angriffskrieg voran.

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Laut historischen Aufzeichnungen bot der Bunker bei Fliegeralarm Platz für 250 Menschen. Gegen Ende des Krieges diente die Anlage zusätzlich als Lazarett. Seit mehreren Jahrzehnten steht die ungewöhnlich große Kellereinheit leer und wurde nicht gewerblich oder privat genutzt.

Raumstruktur und bauliche Ausstattung

Die gesamte verfügbare Fläche ist in 18 verschiedene Räume unterschiedlicher Größe unterteilt. Der größte einzelne Raum weist eine Größe von 183 Quadratmetern auf und verfügt über eine Deckenhöhe von knapp fünf Metern. Die räumlichen Verhältnisse sind dabei sehr heterogen. Während einige Bereiche sehr hohe Räume aufweisen, haben andere Teile nur die übliche Deckenhöhe, die man typischerweise aus Kellerräumen kennt.

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Die Ausstattung ist minimalistisch gehalten. Sanitäre Anlagen sind in den Kellerräumen nicht vorhanden. Ebenso fehlen moderne Fenster, eine aktuelle Lüftungsanlage sowie eine eigene Heizung. Allerdings führen gedämmte Heizungsleitungen durch die Einheit, was eine theoretische Anbindung an das Versorgungssystem des Gebäudes andeutet.

Kosten und potenzielle Nutzungsszenarien

Potenzielle Käufer müssen mit erheblichen Investitionen rechnen. Neben dem Mindestgebot von 398.000 Euro fällt ein monatliches Hausgeld in Höhe von 743 Euro an. Die Frage, wofür ein Käufer die Fläche nutzen soll, bleibt offen, da sie nicht baureif ist. Denkbar sind jedoch Lagerflächen für Unternehmen oder private Nutzung.

Auch für Ausstellungszwecke wurde der Bunker bereits in der Vergangenheit genutzt. Die massive Umfassung aus dicken Mauern bietet einen besonderen Charakter, der sich von normalen Kellergeschossen abhebt. Interessenten müssen jedoch bereit sein, erhebliche Sanierungskosten in die Hand zu nehmen, da keine modernen Einrichtungen vorhanden sind.

Verkaufsabwicklung und Lage

Der Verkauf erfolgt über einen formellen Auktionsprozess. Die Verantwortlichen der Auktion haben die historischen Fakten und den aktuellen baulichen Zustand detailliert recherchiert und in der Ausschreibung festgehalten. Die Lage am Kaiserdamm in Charlottenburg ist eine der gefragtesten Lagen in Berlin.

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Trotz der zentralen Lage und der historischen Bedeutung handelt es sich um eine Immobilie mit speziellem Risiko. Die fehlende Infrastruktur wie Wasser, Abwasser und aktive Heizung bedeutet, dass jede Nutzung eine vollständige Umnutzung erfordern würde. Der Verkauf stellt damit eine Nischengelegenheit für Investoren dar, die Wert auf historische Bausubstanz legen und entsprechende Kapitalreserven mitbringen.