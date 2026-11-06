Die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler ist am 1. November 2026 im Alter von 82 Jahren gestorben. Das ZDF gedenkt ihrer mit der Ausstrahlung von Die Holzbaronin. Die Sendezeit beträgt samstags um 12:15 Uhr.

Die deutsche Filmindustrie trauert um eine ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten. Die Produzentin Regina Ziegler verstarb am 1. November 2026 in ihrem Heimatland Deutschland. Sie hinterlässt ein monumentales Werk, das sie bis zu ihrem letzten Atemzug mit Engagement pflegte. Ihr aktuelles Projekt trägt den Titel Für Außenstehende überraschend. Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich schnell in den Medienlandschaften, da sie eine prägende Figur für das Kino und das Fernsehen war.

Tribut des ZDF mit der Holzbaronin

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sein Programm umgehend an die Trauer um Regina Ziegler angepasst. Als unmittelbares Gedenken strahlt das ZDF den von ihr produzierten Film Die Holzbaronin aus. Der Sender hat diesen Termin festgelegt, um an die Verdienste der Produzentin zu erinnern. Die Ausstrahlung findet am Samstag, den 7. November 2026, statt. Der Sendebeginn ist auf 12:15 Uhr festgelegt. Dieser dreistündige Film dient als direktes Hommage an das Lebenswerk von Regina Ziegler.

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Handlung der Familiensaga im Schwarzwald

Die Holzbaronin erzählt die Geschichte der fiktiven Schwarzwälderin Elly. Christine Neubauer übernimmt die Hauptrolle in dieser aufwendigen Produktion. Die Handlung spielt in den 1950er-Jahren und zeigt den harten Kampf der Protagonistin. Elly steigt zur Aufsichtsratsvorsitzenden des eigenen Familienunternehmens auf. Dieser Erfolg wird jedoch von dramatischen Ereignissen überschattet. Kurz nach diesem Triumph wird sie verhaftet. Die Polizei beschuldigt sie des Mordes an ihrem Ehemann.

Ein Vermächtnis von über 500 Produktionen

Das Schaffen von Regina Ziegler umfasst eine enorme Bandbreite an Formaten. Sie war an mehr als 500 Filmen beteiligt. Ihre Arbeit reichte vom Tatort-Krimi bis zu komplexen Autorenfilmen. In den 1970er-Jahren produzierte sie Werke mit ihrem Ehemann Wolf Gremm. Dazu zählen die Filme Ich dachte, ich wäre tot und Fabian. Beide Produktionen erhielten hochgelobte Kritiken. Ziegler erweiterte ihr Repertoire später um das Science-Fiction-Genre.

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Kollaboration mit Rainer Werner Fassbinder

Ein Highlight ihrer Karriere ist der Film Kamikaze 1989. Unter ihrer Ägide realisierte Wolf Gremm dieses Projekt. Der Hauptdarsteller war die deutsche Regie-Legende Rainer Werner Fassbinder. Dies war dessen letzter Leinwandauftritt. Fassbinder verstarb bereits im Jahr 1982. Die Zusammenarbeit zwischen Ziegler, Gremm und Fassbinder gilt bis heute als Meilenstein der neuen deutschen Welle. Diese Kooperation zeigt die internationale Ausstrahlung ihrer Produktionen.

Vielfalt der Genres bis zum Lebensende

Regina Ziegler wechselte bis zuletzt zwischen verschiedenen Genres. Sie produzierte die Komödien-Reihe um Familie Bundschuh. Daneben widmete sie sich dem Antikriegsfilm In Liebe, Eure Hilde. Dieser Film behandelt das Leben von Hilde Coppi. Hilde Coppi war eine deutsche Widerstandskämpferin gegen den Terror des Nationalsozialismus. Ziegler gründete ihr Unternehmen bereits 1973. Sie war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 30 Jahre alt. Mit diesem Werk etablierte sie sich als Vorkämpferin in einem männlich dominierten Markt. Ihr Tod markiert das Ende einer Ära der filmischen Produktion in Deutschland.