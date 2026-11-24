Das Landgericht Hannover verhandelt über einen blutigen Angriff eines Mannes auf seine getrennt lebende Ehefrau. Kurtulus M. wirft man 48 Stichverletzungen vor. Der Prozess findet am Orange Day statt.

Das Landgericht Hannover ist am Mittwoch im Verfahren gegen Kurtulus M. (48) weiter tätig geworden. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Mordes verantworten, nachdem er während einer Autofahrt seine getrennt lebende Ehefrau mit einem spitzen Gegenstand attackiert hatte. Dieser Termin fällt zeitlich exakt auf den sogenannten Orange Day, an dem international ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt wird.

Tathergang bei Reifenplatzer eskaliert

Kurtulus M. wollte die Fahrt nutzen, um sich mit seiner Partnerin auszusprechen. Nach Angaben der Anklage verlor der 48-Jährige jedoch plötzlich die Fassung, als ein Reifen des Fahrzeuges platzte. Anstatt die Situation zu beruhigen, griff er die Frau an und fügte ihr dabei mindestens 48 Verletzungen zu. Ein Anwohner, der die Schreie der Betroffenen hörte, intervenierte und konnte den Angeklagten davon abhalten, weiter zuzustechen.

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Die medizinischen Befunde aus dem Krankenhaus zeichnen ein erschreckendes Bild der Schwere des Angriffs. Die meisten der zahlreichen Einstichwunden befanden sich im Halsbereich der Opfer. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass diese spezifische Lokalisation der Verletzungen eine abstrakte Lebensgefahr für die Frau dargestellt habe. Obwohl sie der Attacke zum Glück zum Opfer fiel, waren die Wunden schwerwiegend genug, um im klinischen Umfeld versorgt zu werden.

Prozessverlauf unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Strafprozess vor der zuständigen Kammer des Landgerichts Hannover ist nicht öffentlich. Die Vorsitzende Richterin ordnete dies an, um die Privatsphäre der Beteiligten, insbesondere der drei gemeinsamen Kinder des Paares, zu schützen. Die Aussage der geschädigten Ehefrau als Zeugin sowie die Erklärung des Angeklagten zur Tat erfolgten daher hinter verschlossenen Türen. Kurtulus M. bestreitet zwar nicht die Taten, bereut diese aber aufrichtig, wie seine Verteidigerin Christina Riepe (30) erklärte.

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Was genau als Tatwaffe verwendet wurde, ist nach wie vor unklar. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass keine entsprechende Waffe sichergestellt oder gefunden wurde. Die Verteidigung betonte, dass ihr Mandant die Verletzungen an seiner Ex-Partnerin eingestanden habe. Dennoch bleibt die konkrete Ausführung der Attacke, etwa das verwendete Instrument, im Prozess eine offene Frage, die noch nicht vollständig geklärt ist.

Dramatischer Anstieg weiblicher Opferzahlen

Der Prozess findet in einem gesellschaftlichen Kontext statt, der durch steigende Zahlen von Femiziden geprägt ist. Im Jahr 2025 registrierte die Polizei in Deutschland insgesamt 1176 weibliche Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte. Das ist ein dramatischer Anstieg um 36,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt also weiter zu, wobei Stalking und Vergewaltigung ebenfalls zu den relevanten Deliktsbereichen zählen.

Internationale Aufmerksamkeit erhielt der Prozessstart durch den Orange Day, der weltweit als Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen anerkannt ist. Er markiert den Auftakt zur UN-Kampagne Orange the World, die bis zum 10. Dezember dauert. In Hannover beteiligt sich die Stadt aktiv an dieser Bewegung, um Solidarität zu zeigen und auf das Thema aufmerksam zu machen.

Kommunale Zeichen und geplante Aktivitäten

Die lokalen Maßnahmen in Hannover umfassen verschiedene sichtbare Aktionen, um die Botschaft der Kampagne zu verbreiten. So soll die Fassade des Neuen Rathauses in Orange beleuchtet werden, um symbolisch gegen die Gewalt zu protestieren. Zudem ist ein Solidaritätslauf durch die Innenstadt der Stadt geplant, an dem sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

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Der rechtliche Ausgang des Verfahrens gegen Kurtulus M. wird somit nicht nur lokal, sondern auch im übertragenen Sinn einen hohen Stellenwert haben. Während die Justiz über die schwere Straftat entscheidet, nutzt die Stadt Hannover den Orange Day, um ein klares Signal gegen häusliche Gewalt und Femizide zu senden. Die Verbindung zwischen dem konkreten Fall vor Gericht und der breiten gesellschaftlichen Kampagne unterstreicht die Dringlichkeit des Themas in Deutschland.