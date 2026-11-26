In Berlin steht seit diesem Donnerstag eine Frau vor Gericht, die für Russland spioniert haben soll. Die Anwälte von Ilona W. werfen der Ukraine 'Sippenhaft' vor und scheinen Russland zu glauben, wenn es Aufklärung verspricht.

Damals noch ohne Rollstuhl: Der rote Schopf über dem ukrainischen Präsidenten, zwei Reihen hinter Bundeskanzler Merz und seinem Gast, soll der Angeklagten Ilona W. gehören.

In Berlin steht seit diesem Donnerstag eine Frau vor Gericht, die für Russland spioniert haben soll. Die Anwälte von Ilona W. werfen der Ukraine "Sippenhaft" vor und scheinen Russland zu glauben, wenn es Aufklärung verspricht. Auch bei ernsten Themen wird gelegentlich gekichert. Großes Thema in einer Pause dieses Verfahrens am Berliner Kammergericht: Trägt die Angeklagte eine Perücke oder sind die Haare gefärbt?

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Kann man sich die Haare als mutmaßliche Spionin in U-Haft überhaupt färben lassen? Die Angeklagte, das ist Ilona W., 1969 in der Ukraine zur Welt gekommen, deutsche und ukrainische Staatsbürgerschaft, seit 2018 in Berlin, im Januar festgenommen. Der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft wirft ihr am ersten Prozesstag vor, "für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland ausgeübt zu haben". Sie hat, so die Anklage, für Russland spioniert.