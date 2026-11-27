Nach langen Verhandlungen einigen sich die Parlamentarier auf eine Rekordsumme – auch wenn die Regierung an mehreren Stellen spart.

Es ist einer der wichtigsten Beschlüsse im Bundestag: Die Schlussabstimmung über den Haushalt. Wofür gibt Schwarz-Rot im nächsten Jahr Geld aus?. Das sind 31,36 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr . 123 Milliarden des neuen Haushalts werden über Schulden finanziert. 2026 werden es voraussichtlich 98 Milliarden Euro sein.

Dazu kommen außerhalb dieser Budgetplanung noch die Sondervermögen für Verteidigung und für Infrastruktur. Diese Investitionen laufen neben dem eigentlichen Haushalt. Mit diesem Etat hat der Bund so viel Geld für ein Jahr eingeplant, wie nie zuvor. Welche Ressorts wie viel erhalten:Laut Regierungsangaben gehen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 201,46 Milliarden Euro .

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Das sind 36,27 Prozent des gesamten Bundeshaushalts. Die Zahl liegt erstmals oberhalb der 200-Milliarden-Euro-Grenze. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.