Kapital für die Verteidigungsindustrie ist vorhanden, erreicht aber den Mittelstand oft nicht. Die neue kanadische DSRB und die EIB versuchen, Finanzierungslücken zu schließen. Details zum European Defence Capital Summit.

Frankfurt am Main. Am Donnerstag, den 26. November 2026, fand im Gesellschaftshaus Palmengarten der European Defence Capital Summit 2026 des International Bankers Forum statt. Die zentrale Botschaft der Veranstaltung war eindeutig: Es mangelt der europäischen Verteidigungsindustrie nicht grundsätzlich an Kapital, jedoch verteilt sich dieses Geld ungleich. Während etablierte Großkonzerne problemlos Finanzierung erhalten, bleiben viele mittelständische Unternehmen weiterhin auf sich gestellt. Diese Diskrepanz zwischen theoretischer Kapitalverfügbarkeit und tatsächlicher Verfügbarkeit bei den KMUs stand im Mittelpunkt der Debatten. Viele Finanzierungswünsche wurden in den vergangenen Monaten bereits erfüllt, aber eben nicht alle, wie die Teilnehmer der Podiumsdiskussion betonte. Im Fokus der Förderbanken, die um die Mobilisierung von privatem Kapital für die Verteidigungsindustrie bemüht sind, stehen gezielt mittelständische Industriefirmen. Isabelle Hudon, Präsidentin und CEO der Business Development Bank of Canada, sprach sich explizit für den Aufbau der Defence, Security and Resilience Bank aus. Ihr Haus unterstützt diese neue multilaterale Institution, die als Ergänzung zu den nationalen Anstrengungen der Mitgliedstaaten fungieren soll.

Die neue Defence, Security and Resilience Bank

Die geplante Defence, Security and Resilience Bank hat den Auftrag, öffentliches und privates Kapital zu mobilisieren und damit bestehende Finanzierungslücken bei Staaten sowie Rüstungsunternehmen zu schließen. Die Gründungsurkunde für diese Institution sollen Kanada und acht weitere Partnerstaaten in den kommenden Tagen in Luxemburg unterzeichnen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen neben Kanada unter anderem Belgien, Luxemburg, die Türkei und die Ukraine. Die Bundesrepublik Deutschland zählt laut den vorliegenden Informationen nicht zu den Unterzeichnern dieses Gründungsabkommens.

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Die Operationalisierung der Bank ist für das Jahr 2027 geplant. Der Hauptsitz wird in Kanada liegen, während ein weiterer Standort in Luxemburg errichtet werden soll. Isabelle Hudon vertrat in der Paneldebatte eine klar transatlantische Position. Sie argumentierte, dass europäische Partner Kanada bei der gemeinsamen Beschaffung und Finanzierung von Verteidigungsgütern stärker mitdenken müssen. Dies soll die Effizienz der Mittelverwendung erhöhen und die industrielle Basis beider Kontinente stärken.

EIB öffnet sich für Infrastruktur, Waffen bleiben tabu

Andra Migiu, Abteilungsleiterin im Security and Defence Office der Europäischen Investitionsbank, beschrieb die strategische Neuausrichtung ihrer Institution. Die EIB habe sich von der ausschließlichen Förderung von Dual-Use-Gütern hin zu einem allgemeinen Verteidigungsfinanzierer für Infrastruktur entwickelt. Migiu betonte, dass sich die Finanzierungsportfolios der EU-Bank in den zurückliegenden Jahren vervielfacht hätten. Dennoch blieben rote Linien bestehen: Waffen und direkte Rüstungsprojekte würden weiterhin nicht von der EIB finanziert.

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Die Öffnung der EIB zielt darauf ab, die kritische Infrastruktur zu sichern, die für die Verteidigungsfähigkeit Europas unverzichtbar ist. Dies umfasst Schutzmaßnahmen für digitale Netzwerke, Energieversorgung und Logistikzentren. Die Bank positioniert sich damit als wichtiger Akteur in der hybriden Sicherheit, die über den reinen Waffeneinsatz hinausgeht. Durch die Fokussierung auf Infrastruktur will die EIB dazu beitragen, die Resilienz europäischer Wirtschaftssektoren gegenüber äußeren Bedrohungen zu erhöhen.

Langfristige Nachfrage statt kurzfristigem Hype

Ob sich das Interesse der Investoren an Engagements in der Verteidigungs- und Rüstungsbranche dauerhaft verstetigen wird, wurde von Matthias Wittenburg, Senior Executive Advisor bei PwC Strategy&, analysiert. Der Oberstleutnant der Reserve verweist dabei auf die Nachfrageseite des Marktes. Die aktuelle Gefahrenlage bleibe bestehen, weshalb auch die Nachfrage nach Rüstungsgütern langfristig rege bleiben werde. Wittenburg widerlegt die Annahme, dass die Nachfrage nach Verteidigungsgütern wieder versiegen könnte.

Für Investoren bedeutet diese Einschätzung, dass eine Platzierung im Sektor nicht auf einem kurzfristigen Hype basiert. Stattdessen handelt es sich um eine strategische Langfristentscheidung, die auf strukturellen geopolitischen Verschiebungen beruht. Die Panelteilnehmer, darunter auch André Küüsvek, Präsident und CEO der Nordic Investment Bank, sowie Moderator Detlef Fechtner, Chefreporter der Börsen-Zeitung, betonte die Notwendigkeit einer soliden Due-Diligence. Die Integration in Lieferketten der Verteidigungsindustrie bietet stabile Renditemöglichkeiten, erfordert aber tiefgreifendes Fachwissen.