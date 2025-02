Verteidigungsminister aus Europa und den USA koordinieren Waffenhilfe für Ukraine

Die Ukraine-Kontaktgruppe der NATO-Verteidigungsminister trifft sich in Brüssel, um die Waffenlieferungen an die Ukraine zu koordinieren. Am Abend folgt ein Treffen von Außenministern in Paris, bei dem auch US-Verteidigungsminister Hegseth teilnimmt. Die Verteidigungsausgaben stehen auf der Tagesordnung beider Treffen.

Das NATO -Hauptquartier in Brüssel empfängt am Nachmittag die Verteidigungsminister im Rahmen der sogenannten Ukraine -Kontaktgruppe. Ziel dieses Treffens ist die Koordination der Waffenlieferungen an die Ukraine . Am Abend folgt in Paris eine Zusammenkunft der Außenminister mehrerer europäischer Länder, zu der neben Deutschland auch Italien, Spanien, Großbritannien und Polen eingeladen sind.

Die Teilnehmerzahl des Ukraine-Unterstützer-Treffens wird durch die Präsenz des US-Verteidigungsministers Hegseth ergänzt. Dieser hatte gestern bei einem Besuch der US-Garnison in Stuttgart die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben in Europa bekräftigt. Hegseth bekannte sich dabei zu der Aussage von US-Präsident Trump, dass die europäischen Staaten fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben müssten. Das Thema der Verteidigungsausgaben steht auch auf der Tagesordnung des Treffens der NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag. Es wird erwartet, dass der Generalsekretär der Allianz, Rutte, aktuelle Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der 32 Mitgliedsländer bekannt gibt. Die Zahlen basieren auf den aktuellen Vorgaben, dass 25 Staaten die Vorgabe erfüllen, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Deutschland gehört nach internen Berechnungen mit rund 2,1 Prozent offenbar zu diesen Staaten.





