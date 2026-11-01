Kritik des Bundesrechnungshofs: Pistorius' Kampfhubschrauber-Helikopter sind verspätet und können nicht kämpfen. Munition und Raketen scheitern an Tests.

Das ambitionierte Projekt zur Beschaffung neuer Kampfhubschrauber unter der Ägide von Verteidigungsminister Boris Pistorius gerät ins Wanken. Laut einem vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofs, über den das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, droht die Rüstung saffäre zu einem milliardenschweren Desaster zu eskalieren. Derzeit steht fest, dass die geplanten Airbus-Hubschrauber nicht nur verspätet ausgeliefert werden, sondern anfänglich auch nicht die Fähigkeit besitzen, Waffen abzufeuern. Diese gravierenden Mängel in der Planung und Umsetzung werfen ernsthafte Fragen nach der Effizienz der aktuellen Verteidigungspolitik auf.

Fehlplanung bei der Beschaffung

Die ursprüngliche Strategie des Verteidigungsministeriums basierte auf der Annahme, dass man schnell und kosteneffizient neue Kampfhubschrauber erhalten kann, indem man auf ein bereits marktverfügbares Modell zurückgreift. Man entschied sich für den Airbus H145, ein Konzept, das von anderen Nationen bereits erfolgreich genutzt wird. Selbst der ADAC setzt diesen Helikopter bereits als Rettungshubschrauber ein. Dieser Ansatz sollte vermeiden, dass Rüstungsschmieden die Zeit und Ressourcen benötigen, um einen völlig neuen Kampfhelikopter von Grund auf zu entwickeln. Ziel war es, innerhalb kürzester Zeit einsatzfähige Maschinen zu erhalten, anstatt jahrelange Entwicklungszyklen in Kauf zu nehmen.

Also read Nationalismus befeuert die Gewaltspirale: Israel ist ein koloniales Projekt

Dennoch hat sich das Projekt als deutlich komplexer und fehleranfälliger erwiesen als erwartet. Der Bundesrechnungshof kritisiert das Ministerium scharf für die drastische Unterschätzung des Aufwands, der notwendig ist, um einen zivilen Standardhubschrauber in eine voll funktionsfähige Militärversion zu überführen. Die Prüfer bezeichnen das Vorhaben als ein Projekt, das sich auf einem "kritischen Pfad" befindet, was bedeutet, dass jede weitere Verzögerung die gesamten Zeitpläne und Budgets massiv gefährdet. Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung haben sich in der Praxis als Illusion erwiesen, da die Integration militärischer Systeme in die zivile Luftfahrt nicht trivial ist.

Munition und Raketen scheitern an Tests

Ein zentrales Hindernis für die Kampffähigkeit der neuen Hubschrauber ist das Fehlen getesteter Munition. Die Bundeswehr hat bisher die Geschosse für die Bordkanone nicht ausreichend geprüft. Die aktuell verfügbare Munition mit einem Kaliber von 20 Millimetern kann aufgrund einer elektrostatischen Empfindlichkeit des Anzündhütchens nicht als sicher eingestuft werden. Dieser technische Mangel ist schwerwiegend, da er den sicheren Einsatz der Hauptwaffe verhindert. Bislang ist nicht klar, wann der Hersteller in der Lage sein wird, dieses kritische Problem zu beheben und die Sicherheit der Munition zu garantieren.

Advertisement

Neben den Problemen mit der Bordkanone stocken auch die Tests bei den Panzerabwehrraketen. Die ersten Schussversuche, die im Mai 2025 geplant waren, mussten bereits wegen technischer Schwierigkeiten bei der Steuerung abgebrochen werden. Trotz dieser gescheiterten Tests plant das Verteidigungsministerium, Lenkflugkörper im Wert von 384 Millionen Euro zu beschaffen. Diese Entscheidung fällt noch bevor die Einsatzfähigkeit der Waffe nachgewiesen ist, was von den Prüfern als hochriskant eingestuft wird.

Der Bundesrechnungshof warnt ausdrücklich vor dem Risiko, dass der Lenkflugkörper die anstehende Einsatzprüfung nicht bestehen könnte. Sollte dies eintreffen, wäre die Waffe für die Bundeswehr im laufenden Einsatz nicht nutzbar. Die Entscheidung, Gelder zu fließen zu lassen, ohne die technische Tauglichkeit abschließend bestätigt zu haben, wird als fahrlässig kritisiert. Es besteht die befürchtete Gefahr, dass enorme Summen in ein System fließen, das am Ende nicht den militärischen Anforderungen genügt.

Nato-Verpflichtungen und politische Folgen

Die dramatischen Folgen dieser Verzögerungen und technischen Mängel treffen die Bundeswehr direkt an einer sensiblen Stelle. Deutschland hat sich gegenüber der Nato verpflichtet, bis 2029 zwölf und ab dem Jahr 2032 insgesamt 72 einsatzbereite Kampfhubschrauber zur Verfügung zu stellen. Angesichts der aktuellen Hürden ist stark zu bezweifeln, ob diese zeitlichen und quantitativen Vorgaben überhaupt eingehalten werden können. Das Versagen bei diesem Projekt gefährdet nicht nur die nationale Sicherheit, sondern auch die Glaubwürdigkeit Deutschlands auf internationaler Ebene.

Die Situation steht in starkem Kontrast zu den anfänglichen rhetorischen Hochstufungen. Verteidigungsminister Pistorius hatte den H145 bereits vor der Übergabe des ersten Exemplars zum Erfolgsmodell erklärt. Er betonte bei der Zeremonie, dass man die "Drehzahl der Beschaffung deutlich erhöht" habe. In seinen Worten sprach er von einer "gelebten Zeitenwende", was von der breiten Öffentlichkeit und militärischen Experten stark erwartet wurde. Doch die Realität der Beschaffung zeigt ein anderes Bild.

Advertisement

Anstatt einer Zeitenwende erleben wir aktuell eher eine Rohrkrepierer-Szene, bei der die strategischen Ziele weit hinter den tatsächlichen Möglichkeiten zurückfallen. Die Kombination aus verspäteter Lieferung, mangelnder Kampffähigkeit der vorläufigen Konfiguration und den technischen Problemen bei den Waffenkomponenten untergräbt das Vertrauen in die Rüstungspolitik. Der Rechnungshof moniert, dass die Maschinen, die die Bundeswehr zunächst erhält, nicht kämpfen, sondern lediglich zu Ausbildungszwecken dienen können.

Es bleibt abzuwarten, wie das Verteidigungsministerium auf die scharfen Kritiken des Bundesrechnungshofs reagieren wird. Ob es gelingt, die technischen Hürden bei Munition und Raketen so schnell zu nehmen, dass die Nato-Fristen eingehalten werden können, ist nach Lage der Dinge höchst fraglich. Das Projekt, das als Modell für effiziente Rüstung dienen sollte, hat sich als ein komplexes Geflecht aus Planungsfehlern und technischen Rückschlägen entpuppt. Die Kosten für diese Fehler werden sich wahrscheinlich noch weit über die aktuellen Milliardensummen hinaus belaufen.