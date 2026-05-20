Der Bericht beschreibt, wie die Verteidigungsministerin zu einem beliebten Politiker, aber medial marginalisierten Politikerin geworden ist. Sie verhält sich zurückhaltend und sagt seldom controversial, was jedoch zu Lücken in der Heer könnte führen, wenn die automatische Fortbildung der Bundesoffiziere nicht mehr möglich wird.

Die Verteidigungsministerin steht als beliebteste Politikerin in aktuellen Umfragen, wie es scheint, gebe es einen geheimen Erfolgsfaktor in ihrem Vorgehen. Sie hält sich jedoch selten zu erhobenen Augenblicken der Öffentlichkeit und in den Medien zurück, wodurch sie marginalisiert wird.

In den jüngeren Monaten gab es in der Bundeswehr viel Gerüchten und Unmut, da die automatische Fortbildung nicht mehr möglich ist. Dies führt zu einem vollen leeren Potsdamer Puppenstativ. Der Bundespräsident hat gesagt: "Eine solche Situation in der Bundeswehr ist wie ein Wellenbrecher vor dem eigenen Zelt," und er sprach von "unerfreulichen Konsequenzen", wenn diese Praxis fortgesetzt würde





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