VERTEQ SE lädt zur Hauptversammlung 2026 ein - Entlastung, Vergütungsbeschlüsse und Abschlussprüfer im Fokus

Die VERTEQ SE hat die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung für den 22. Juni 2026 eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entlastung von Geschäftsführung und Vorstand, die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Billigung der Vergütungssysteme für Direktoren und Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Vorlagen und Berichte sind ab sofort auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

VERTEQ SE hat ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2026 um 12:00 Uhr in die Geschäftsräume der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB in München eingeladen.

Die Hauptversammlung findet unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unter dem ISIN DE000A40Y557 und der WKN A40Y55 statt. Das Ereignis trägt die eindeutige Kennung DE000A40Y557-GMET-202606. Die Tagesordnung umfasst sieben zentrale Punkte, die von der Entlastung des geschäftsführenden Direktors und der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur Bestellung des Abschlussprüfers reichen.

Zudem werden das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren und das Vergütungsmodell des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung vorgestellt. Die Unterlagen, darunter der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 nebst dem Bericht des Verwaltungsrats, stehen ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter www.verteq.se im Bereich "INVESTOR RELATIONS" zur Verfügung. Der Jahresabschluss selbst wurde vom Verwaltungsrat bereits gebilligt und ist damit gemäß Paragraf 47 Absatz 5 SEAG festgestellt, weshalb über diesen Punkt keine Beschlussfassung stattfindet.

Für die Entlastung des geschäftsführenden Direktors sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats schlägt der Bereichsleiter jeweils die Entlastung ohne Einschränkungen vor. Obwohl der Verwaltungsrat auf der Hauptversammlung über die Bestellung der Forvis Mazars GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr abstimmen wird, ist die Kandidatur der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Empfehlung des Prüfungsausschusses verbunden.

Der Prüfungsausschuss besteht hierbei aus den Mitgliedern des Verwaltungsrats gemäß der gesetzlichen Vorgaben des Paragrafen 34 Absatz 3 SEAG in Verbindung mit Paragraf 107 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes, wodurch eine transparente Einschätzung der Prüfungsarbeit sichergestellt wird. Das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren soll von der Hauptversammlung gebilligt werden, wie im Anhang II.1 auf der Unternehmenswebsite detailliert beschrieben. Dieses System wird für alle zukünftigen Anstellungsverträge sowie für mögliche Verlängerungen oder Änderungen bestehender Verträge gelten.

Der Verwaltungsrat empfiehlt, das Vergütungssystem zu bestätigen und damit die Transparenz der Vergütungsstrukturen zu gewährleisten. Ein weiterer zentraler Punkt der Hauptversammlung ist die Beschlussfassung über das Vergütungssystem für den Verwaltungsrat. Auch hier richtet sich die Gesellschaft an die gesetzlichen Vorschriften des Paragrafen 113 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes. Der Verwaltungsrat schlägt vor, ein Beschlussfassung über eine Vergütungsanpassung zuolog





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