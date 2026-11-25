Der Kontrakt endet 2028. Schon Anfang November wurde über einen Wechselwunsch des Nationaltorhüters spekuliert. Sein Ziel soll Gummersbach sein.

-Nationaltorhüter Andreas Wolff widmet sich ab 2028 einer neuen Herausforderung. Wie sein Klub THW Kiel am Mittwoch mitteilte, wird der im übernächsten Sommer auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht verlängert.

Schon Anfang November hatten mehrere Medien über einen möglichen Wechsel des Europameisters spekuliert„Wir hatten offene Gespräche, bei denen sich dann aber herauskristallisiert hat, dass ungeachtet der sportlichen Qualitäten von Andi das berühmte Gesamtpaket für uns nicht mehr in unsere mittel- bis langfristige Kaderplanung passt“, sagte Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des Rekordmeisters: „Dann schaut man sich in die Augen und trifft eine Entscheidung. Das haben wir getan.

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“ Wolff selbst „war es wichtig, in diesem Punkt jetzt Klarheit zu schaffen, um mich vollkommen auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen konzentrieren zu können. “ Der 199-malige Nationaltorhüter war erstmals nach dem EM-Triumph 2016 an die Förde gekommen und kehrte nach einer Zwischenstation beim polnischen Spitzenclub Industria Kielce vor zwei Jahren zurück. Schon vor wenigen Wochen berichteten Medien über einen möglichen Wechselwunsch von Wolff.

Als mögliche Klubs wurden unter anderem die Füchse Berlin und Gummersbach gehandelt – aus Berlin allerdings kam schnell ein Dementi.

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„Es ist nicht offiziell, aber das Gerücht ist so hardcore. Also jetzt würde es mich schon fast wundern, wenn Andi Wolff nicht nach Gummersbach geht“, sagte Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar zuletzt im Dyn-Podcast „Kretzsche & Schmiso“. Gummersbach selbst wich einem Dementi bisher aus.

„Wenn es Spieler gibt, die von der Qualität von Andi Wolff sind und es irgendeine realistische Möglichkeit geben sollte – viel Konjunktiv dabei – dann würde ich meinen Job nicht richtig machen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden“, so VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler: „Ich würde nicht Nein sagen, wenn er hier irgendwann im Tor steht. Das würden aber wahrscheinlich 17 andere Mannschaften in der Bundesliga auch nicht. “