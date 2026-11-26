Zach Hickerson war dabei, als Hayden Panettiere starb. Nun schildert er die verzweifelten Rettungsversuche und den Moment des Abschieds.

Brian Hickersonim US-Bundesstaat South Carolina. Dort traf er Panettiere mit überkreuzten Beinen und nach vorne gebeugtem Oberkörper an. Ihre langen Haare verdeckten ihr Gesicht. Zunächst habe er sich nichts dabei gedacht und erwartet, dass sie sich jeden Moment aufrichten und ihn nach den gemeinsamen Plänen für den Tag fragen würde.

Als sich die Schauspielerin jedoch auch dann nicht bewegte, als er sich neben sie setzte, wurde er stutzig. Er machte seinen Bruder darauf aufmerksam. Als dieser Panettiere aufrichtete, erkannte Zach den Ernst der Lage. Ihr Gesicht hatte sich violett verfärbt.

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Umgehend setzte er einen Notruf ab und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Als die Rettungskräfte eintrafen und die Versorgung der Schauspielerin übernahmen, konnte Zach Hickerson nur noch zusehen und beten. Sein Bruder habe unter Schock gestanden und offenbar nicht begreifen können, was gerade geschah. Zach kniete seinen Schilderungen zufolge noch immer betend an den Füßen der Schauspielerin, als die Sanitäter ihren Tod feststellten.